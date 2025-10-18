Trump muestra ataque a un «submarino narco»

RT

Donald Trump ha anunciado este sábado la destrucción de un submarino «muy grande» que cargaba drogas, dirigiéndose a Estados Unidos por una «bien conocida» ruta de tránsito del narcotráfico. El presidente estadounidense compartió el video del ataque al submarino en su cuenta de Truth Social.

«La inteligencia estadounidense confirmó que este navío estaba cargado principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales», afirmó, agregando que a bordo había cuatro «narcoterroristas conocidos», dos de los cuales murieron como resultado del ataque.

Los dos «terroristas» que sobrevivieron son oriundos de Ecuador y Colombia y están siendo devueltos a sus países de origen para ser detenidos y procesados, detalló Trump.

Hasta el pasado martes, se contabilizaban cinco bombardeos a distancia contra pequeñas embarcaciones en puntos no precisados del mar Caribe perpetrados por EE.UU. en el marco de lo que se ha presentado como una operación anticárteles que ha dejado al menos 27 ultimados.

Estas acciones han sido criticadas por gobiernos como los de Colombia, Brasil y Venezuela, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

Agresión de EE.UU. en el Caribe

Actualmente, Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano con el argumento, sin sustento ni pruebas, de combatir a los cárteles del narcotráfico. Caracas ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. Además, el pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en la zona.

Nicolás Maduro sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario de liderar un «cártel de narcotráfico».