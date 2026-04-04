Trump muestra un «ataque masivo contra Teherán que mató a muchos de los líderes militares de Irán»

RT.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado un video en TruthSocial en el que muestra, sin especificar la fecha, un «ataque masivo» contra la capital iraní.

«¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de manera pobre e imprudente, terminan, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo a Teherán!», escribió el mandatario.

Trump: Quedan «48 horas antes de que el infierno se apodere» de Irán Anteriormente, Trump emitió un ultimátum a la nación persa, en el que aseguró que le quedan solo 48 horas para llegar a un acuerdo con EE.UU. o abrir el estrecho de Ormuz.»¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos», aseveró.

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.