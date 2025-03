Trump: «Putin pasó por un infierno conmigo»

RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó por qué confía en Rusia sobre el alto el fuego, afirmando que el líder del país, Vladímir Putin, al igual que el propio Trump, ha pasado por «un verdadero infierno» y «una falsa caza de brujas». Así lo declaró respondiendo a una pregunta de la prensa durante su reunión histórica con Vladímir Zelenski, que terminó en un altercado verbal.

Una periodista preguntó al líder estadounidense qué pasaría si Rusia rompiera el futuro acuerdo de paz sobre Ucrania. «¿Y si algo? ¿Y si una bomba cae sobre su cabeza ahora mismo? ¿Y si lo rompieron? No lo sé», exclamó Trump, al continuar que eso pasó con las administraciones de los expresidentes Joe Biden y Barack Obama, porque Rusia no los respetaba. «No respetaban a Biden, no respetaban a Obama. A mí me respetan», expresó el mandatario norteamericano.

«Déjame decirte, Putin pasó por un infierno conmigo. Pasó por una falsa caza de brujas donde lo usaron a él y a Rusia», agregó. Donald Trump continuó diciendo que toda la campaña contra Rusia fue «una farsa», dirigida por los demócratas. «Eso fue una farsa de Hunter Biden, Joe Biden. Hillary Clinton, el tramposo [senador] Adam Schiff. Fue una estafa demócrata. Y tuvo que pasar por eso. Y lo hizo. No terminamos en una guerra», manifestó. Precisó que durante la pasada Administración se acusó a Moscú de todo aquello en lo que realmente no estaba implicado. «Se le acusó de todo eso. Él no tenía nada que ver con eso», aseveró el presidente.

Trump recordó las acusaciones de EE.UU. de que Rusia tenía algo que ver con el portátil del hijo de Joe Biden, Hunter, cuyos datos fueron luego utilizados por los medios de comunicación como prueba de la supuesta corrupción del presidente estadounidense. «Y entonces dijeron: ‘Oh, el ‘portátil del infierno’ fue fabricado por Rusia’ […] Todo era una estafa, y él [Putin] tuvo que aguantarlo», denunció.

Ahora Putin quiere llegar a un acuerdo, señaló Trump. Luego, dirigiéndose a Zelenski, dijo: «El problema es que te hice un tipo duro. Y sin Estados Unidos, no creo que fueras un tipo duro».

La reunión entre Trump y Zelenski quedó marcada por un agudo intercambio de palabras cara a cara, al que se unió también el vicepresidente estadounidense, James D. Vance. El encuentro terminó con la abrupta salida de Zelenski de la Casa Blanca antes de lo planeado.

El presidente estadounidense ha tachado a Putin de persona «inteligente» en varias ocasiones y ha reiterado que, a diferencia de Zelenski, está listo para trabajar por la paz.

Durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2021, se inició una investigación sobre sus presuntos vínculos con Rusia y la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones, pero no hallaron pruebas de estas acusacione