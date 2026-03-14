Trump: «Vean lo que pasa» con Irán este viernes

RT.-El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país «está destruyendo por completo» a Irán y ha prometido nuevas acciones militares para este viernes, en pleno conflicto en la región, desencadenado por Washington y Tel Aviv con su agresión contra el país persa.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario volvió a afirmar que el Ejército de su nación está aniquilando la capacidad militar, económica y «de cualquier otra índole», arremetiendo al mismo tiempo contra el «fracasado» diario The New York Times por publicar informaciones contrarias sobre el supuesto avance de Washington.

«La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra», aseveró Trump. «Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo. Vean lo que les pasa a estos cabrones desquiciados hoy», amenazó. De igual modo, resaltó que para él, como presidente de EE.UU., es un honor «matar» a los miembros del liderazgo iraní.

Previamente, tanto el líder estadounidense como altos funcionarios de su Administración han resaltado que sus acciones militares en Oriente Medio, dirigidas en contra de Irán, tienen mucho éxito y que avanzan más rápido de lo planeado.

A pesar de las afirmaciones de Trump sobre la ilimitada capacidad militar de Washington, varios medios informan que la agresión estadounidense ha provocado el agotamiento de armamento clave.

Así, según The Financial Times, el país norteamericano ha consumido reservas de munición crítica equivalentes a años de batalla. El rápido agotamiento de armamento clave, junto a costos que superan los 11.000 millones de dólares en solo seis días, eleva la presión sobre Trump y su Administración. El conflicto ha paralizado corredores marítimos cruciales, disparado el petróleo por encima de 100 dólares el barril y aumentado la impopularidad del conflicto entre los votantes estadounidenses en un año electoral.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

Asimismo, bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo.

La situación ha disparado los precios del petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad.

Este jueves, el nuevo líder supremo se dirigió a la nación a través de un mensaje, por primera vez desde su nombramiento, y prometió vengar cada una de las muertes causadas por la agresión en el pueblo iraní. Además, calificó de «fundamental» seguir utilizando la medida de bloquear el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseveró que se sopesa abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable».

Mientras, Washington sigue asegurando que «gana» en el conflicto que desencadenó y que la ofensiva terminará «muy pronto», ya que, supuestamente, «no queda nada que atacar». Por su parte, las Fuerzas Armadas del país persa informaron de más de 40 oleadas de ataques contra los artífices de la