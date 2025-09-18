UASD inaugura LXIV Asamblea General del SIRCIP

Fuente Externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Vicerrectoría de Investigación y postgrado, inauguró la LXIV Asamblea General y comisión técnica del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP), con la participación de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Panamá y como país anfitrión la República Dominicana.

El rector de la academia estatal, el maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, habló en el acto inaugural, destacando la importancia de la investigación, donde el conocimiento nos hace fuertes, nos mantiene unidos y crea soluciones a las demandas de nuestro tiempo.

La máxima autoridad de la UASD reafirmó la voluntad y compromiso, con la integración regional y el rol que tiene el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y sus ocho sistemas, en los diversos contextos, donde nos mantenemos fortaleciendo la investigación y el postgrado.

Señaló que en su gestión, desde el inicio en julio del año 2022, se han realizado más de 200 proyectos de investigación y se han publicado aproximadamente 179 artículos científicos en revistas indexadas de gran prestigio internacional.

“En la actualidad contamos con una moderna plataforma de postgrado mediante la cual se puede acceder y optar por nuestra amplia oferta de estudios de cuarto nivel, 181 programas de maestría con 270 cohortes y 18 programas de doctorado en un contexto global y con el rápido avance de la tecnología y de modo especial el auge en el ámbito académico y científico que está teniendo la inteligencia artificial resulta esencial que continuemos caminando juntos”, sostuvo Beltrán Crisóstomo.

En ese mismo orden el doctor Carlos Alvarado Sereso, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), pondero la importancia la investigación y el postgrado porque son motores del desarrollo, donde generan conocimiento que es pertinente para transformar nuestro entorno y forman a los investigadores y profesionales de cada área del saber.

Sereso indicó que impulsar la ciencia abierta y la transferencia de resultados obtenido en investigación, que es algo muy importante en la época que estamos viviendo, donde esta asamblea nos convoca a avanzar en esa hoja de vida, donde los temas que se discutirán a lo largo de estas jornadas muestran nuestra capacidad de que podamos anticiparnos a los desafíos que tenemos en la educación superior.

El acto inaugural contó con la presencia del doctor Franklin Fermín García, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), miembros del Consejo Universitario, invitados especiales internacionales, docente y estudiantes.