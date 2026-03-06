UASD presenta documental “Triunfo de la Democracia” en honor a José Francisco Peña Gómez

Fuente externa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue escenario de la presentación del documental “Triunfo de la Democracia”, una producción que rescata la lucha política y el legado democrático del líder histórico dominicano José Francisco Peña Gómez, en el marco de la conmemoración del 89 aniversario de su natalicio.

La actividad se realizó en el Aula Magna de la academia estatal y fue organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la UASD, en coordinación con la Fundación José Francisco Peña Gómez, congregando a autoridades universitarias, dirigentes políticos, académicos, estudiantes y representantes de distintos sectores de la sociedad.

En representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, la maestra Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión, destacó la importancia de preservar la memoria histórica y promover espacios de reflexión sobre el valor de la democracia en la sociedad dominicana.

“Recordar a José Francisco Peña Gómez no es solo evocar a un líder político excepcional, sino reafirmar valores fundamentales como la defensa de la libertad, la justicia social, la participación ciudadana y el respeto a la dignidad humana”, expresó.

Asimismo, subrayó que la memoria histórica constituye una herramienta esencial para fortalecer la conciencia democrática de las nuevas generaciones.

“La democracia no es un hecho terminado; es una construcción permanente que exige compromiso ciudadano, pensamiento crítico y una profunda vocación de servicio al país”, afirmó.

Sosa reiteró que desde la universidad estatal se mantiene firme el compromiso de fortalecer el diálogo académico y la reflexión crítica en torno a la historia política y social del país.

Durante el acto, Tony Peña, vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez e hijo del líder político, explicó que el documental busca acercar a las nuevas generaciones a episodios clave de la historia dominicana.

“Este documental aborda procesos históricos que permiten a los jóvenes comprender cómo se construyen los cambios sociales y cuál es el papel que cada ciudadano puede desempeñar en la vida democrática”, señaló.

Resaltó el valor educativo y político de la producción audiovisual, indicando que el objetivo principal es mantener viva la memoria histórica de Peña Gómez.

“Este documental será presentado en distintas localidades del país y también en el exterior, como parte de una jornada nacional de difusión del legado histórico de José Francisco Peña Gómez, con el propósito de que nuevas generaciones conozcan y reflexionen sobre su pensamiento democrático”, agregó.

Explicó que la proyección del documental constituye un aporte significativo a la preservación de la memoria histórica nacional y una herramienta educativa para comprender los desafíos que han marcado el desarrollo democrático de la República Dominicana y el papel fundamental que jugó José Francisco Peña Gómez.

En la actividad también estuvieron presentes el maestro Pablo Valdez, secretario general de la academia; Dagoberto Rodríguez Adames, senador por la provincia Independencia; Aníbal Díaz, diputado del Distrito Nacional; Betsaida Santana, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Ramón Ceballos, diputado de Ultramar, así como dirigentes políticos, académicos, estudiantes y miembros de la familia del líder histórico dominicano.