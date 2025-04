UASD promueve docentes a Profesores Meritorios en Educación

Fuente externa

La Facultad de Ciencias de la Educación (FCE), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), promovió a la categoría de “Profesores Meritísimos” a varios de sus docentes, durante una Asamblea General Ordinaria que fue realizada en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, donde, además, se conocieron sus ejecutorias en los últimos años.

Los maestros reconocidos, con el 87 % de los asambleístas, son: Carmen Evarista Matías, ex decana de la FCE; Ángela Florencio, docente; Rafael Guillermo Días, ex decano de la Facultad de Humanidades, y Víctor Encarnación, ex director de la Escuela de Pedagogía.

La decana de Ciencias de la Educación, maestra Juana Encarnación, tras encabezar la asamblea, estuvo acompañada de los vicerrectores de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio González, y Docente, doctor Wilson Mejía.

Encarnación agradeció a los integrantes de la asamblea, por el esfuerzo que cada uno ha realizado en aras de entregar a la sociedad profesionales del más alto nivel.

Subrayó que gracias al respaldo de la gestión que encabeza el rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, la FCE se renueva cada día con proyectos de capacitación destinados a fortalecer las competencias de sus docentes.

La decana resaltó los proyectos implementados por la facultad en lo que va de año, entre los cuales citó: Un Diplomado en Trabajo Social para la Primera Infancia, al tiempo de anunciar la creación de 26 nuevos planes de estudios de las escuelas que componen esa unidad académica, así como nuevas carreras en Orientación Escolar y Educación Especial.

Presentó el modelo de investigación aplicado desde las aulas, el cual promueve la integración de la investigación en los espacios educativos, también la revista Facetas, recientemente indexada en repositorios internacionales, como LatinRey, LatinIndex y Google Académico, lo que contribuirá con la visibilidad e impacto de los trabajos académicos publicados.

Informó sobre la creación de una base de datos que cuenta con más de 4,000 tesis alojadas en la web, las cuales poder ser consultadas desde cualquier parte del mundo.

Al referirse a la educación de postgrado, la decana destacó que Ciencias de la Educación está enfocada en impartir programas de maestrías adaptadas a las necesidades actuales, por tanto, indicó que se han iniciado 39 grupos de maestrías en la sede central de la Universidad y diferentes recintos, centros y subcentros, incluyendo Santiago, Higüey, Barahona, San Cristóbal, Baní, Azua, Bonao, Mao, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Hato Mayor, San Juan, Neyba, entre otros.

“Reiteramos nuestro agradecimiento por todo el apoyo recibido de parte de nuestro rector magnífico, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, ya que como resultado de los convenios que ha suscrito la Facultad de Ciencias de la Educación, han contribuido al fortalecimiento en el ámbito académico”, manifestó la decana.

En la asamblea estuvieron presentes, además, el vicedecano de la FCE, maestro Pascual Leocadio; los directores de las escuelas: Eleido Rodríguez, de Teoría y Gestión Educativa; Carlos Santiago, de Infantil y Básica; Adria Figuereo, Educación Media; Altagracia Abréu, de Orientación Educativa y Psicopedagogía; Confesor Lapaix, Ciencias del Deporte; Rafael Arias, Bibliotecología, así como docentes, delegados estudiantiles, entre otras autoridades.