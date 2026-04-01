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Neiba, Bahoruco.— La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Facultad de Ciencias, organizó el panel “Viticultura Tropical y Desafíos del Cambio Climático”, con el objetivo de analizar estrategias sostenibles que fortalezcan la producción de uvas y vino en la región y enfrenten los efectos del cambio climático.

La actividad fue encabezada por el vicerrector de Investigación y Postgrado, Radhames Silverio González, en representación del rector Editrudis Beltrán, quien destacó la importancia de vincular la investigación científica con el desarrollo local. “Este panel busca no solo difundir conocimiento, sino también generar soluciones concretas que fortalezcan la economía agrícola de la región”, afirmó.

Silverio González subrayó la necesidad de la cooperación internacional, señalando que “la articulación entre la experiencia local y el conocimiento de expertos extranjeros es fundamental para enfrentar los desafíos globales del cambio climático”.

Expertos internacionales y conocimientos técnicos

El panel contó con la participación de especialistas internacionales como el agrónomo Fernando Sánchez Suárez y el enólogo Jaime Moreno García, quienes compartieron enfoques técnicos sobre el cultivo de la vid en condiciones tropicales, donde se pueden obtener hasta dos cosechas al año. Destacaron la importancia de un manejo preciso del riego, la poda, la nutrición de la planta y la prevención de enfermedades como mildiu y oídio, que afectan directamente la calidad de la uva.

El maestro Francisco Terrero Galarza, profesor meritísimo de la Escuela de Química de la UASD, presentó las trayectorias de los expertos, resaltando sus aportes a la viticultura tropical y la relevancia de sus experiencias en investigación enológica.

Durante la jornada, el vicedecano de la Facultad de Ciencias, Franklin Susaña, presentó un proyecto orientado a fortalecer la industria vitivinícola mediante transferencia de conocimientos, intercambio académico y apoyo técnico. José Santos Manzueta, director del Instituto Nacional de la Uva (INUVA), destacó el valor simbólico y económico del sector, considerándolo el “buque insignia de Bahoruco”.

Innovación y calidad en la vinificación

En la sesión sobre vinificación, Jaime Moreno García enfatizó la profesionalización del sector y el control de calidad, desde la selección de la uva hasta la fermentación y almacenamiento. Propuso estandarizar procedimientos, capacitar al personal técnico y aplicar buenas prácticas enológicas para mejorar el perfil sensorial y la competitividad del producto. También promovió la innovación con técnicas como la maceración carbónica y fermentaciones con frutas tropicales.

Fernando Sánchez Suárez detalló estrategias para el cultivo de la vid en climas tropicales, incluyendo el uso de extractos de ajo para inducir la brotación, poda estratégica, riego por goteo y fertilización adecuada.

En sanidad vegetal, enfatizó la prevención: “Los hongos no hay que verlos, hay que tratar antes de verlos”. Además, subrayó la importancia de la limpieza y el control térmico en bodega.

Comunicación, enoturismo y mejora del etiquetado

La periodista agroalimentaria Ana Toro Caballero destacó la relevancia de conectar el producto con el consumidor y fortalecer su posicionamiento mediante enoturismo, herramientas digitales y la mejora del etiquetado de los vinos. “El vino se hace en el campo y el vino lo hacen ustedes”, expresó, instando a los productores a contar su historia, resaltar las particularidades de sus viñedos y consolidar la identidad del vino de Neiba como marca.

Entre las recomendaciones se incluyeron: aprovechar plataformas digitales como redes sociales y páginas web para promocionar los productos, desarrollar experiencias enoturísticas vinculadas a los viñedos y la gastronomía local, y mejorar el diseño de las etiquetas para comunicar la calidad, origen y singularidad del vino. “Hay que creérselo”, añadió, al referirse a la necesidad de consolidar la marca del vino de Neiba.

Perfiles de los expositores españoles

Fernando Sánchez Suárez : Agrónomo y especialista en viticultura y tecnología enológica , enfocado en variedades como el Tempranillo y en el manejo de viñedos tropicales . Su aspiración es que en el futuro se pueda degustar un “vino dominicano en España” .

: y especialista en y , enfocado en variedades como el y en el manejo de . Su aspiración es que en el futuro se pueda degustar un . Jaime Moreno García : Doctor en microbiología y especialista en enología y vinificación , combina ciencia y técnica para optimizar la producción de vino . Donó insumos biológicos desde España para mejorar la calidad de los vinos tropicales .

: y especialista en , combina para optimizar la . Donó desde para mejorar la . Ana Toro Caballero: Periodista agroalimentaria, experta en comunicación estratégica del sector agropecuario. Promueve la creación de una narrativa que vincule paisaje, gastronomía e historia con el enoturismo.

El maestro Luis Erasmo Contreras Martínez, director de la UASD Centro Neiba, ofreció las palabras de bienvenida, destacando la responsabilidad de la academia con el desarrollo local y la identidad regional, reafirmando el compromiso con la investigación y el fortalecimiento del sector vitivinícola.

Entre las autoridades presentes se destacaron: la Dra. María Ester Díaz Medina, gobernadora de Bahoruco; el alcalde de Neiba, Yadel Suberví; Ramón Recio, en representación del senador Guillermo Lama; Miguel Peña, director provincial de Agricultura; y Yssa Miguel Lama, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Bahoruco.

También estuvieron presentes la Dra. Isabel Brito, directora de la Escuela de Química; la Dra. Ramona Hernández, directora de la Escuela de Microbiología; el Dr. César Díaz, director general de Investigaciones Científicas y Tecnológicas; y el Dr. Carlos Mayovanet Cabral, presidente del Consejo Doctoral.