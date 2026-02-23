Un discurso para una aldea

Por Felipe Castro

[email protected]

Viajar en el tiempo ha sido para la humanidad, desde los tiempos inmemorables, una de las tareas muy difícil de alcázar. Aunque hay que subrayar que, ya con la computación cuántica es posible lograr la transmigración de la materia que se relaciona con conceptos como la tele portación cuántica y el entrelazamiento cuántico. Algunos científicos exploran la idea de viajar en el tiempo, a través de la transmigración de la materia, esa expectativa no se puede cerrar.

Pero lo que no resulta difícil es quedarse psíquica e ideológicamente atrapado en el tiempo, dándole de lado a la tangibilidad de los cambios institucionales y estructurales en favor de la alternancia, gracias a las ejecutorias del presidente Luis Abanador y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que instauraron en la Constitución de la República la cláusula pétrea, con el fin de impedir la perpetuidad caudillista en la presidencia por los codiciosos del poder, cuyas soluciones, Leonel Fernández las ve como catástrofe porque van en contra su mentalidad caudillista, aunque sabemos que el ex presidente crítica y todo, sin proponer alternativas.

La cita del presidente Abinader, de ponerle limite a la perpetuidad en el poder, fue en alusión a Leonel Fernández y su ambición de poder.

Abinader, además de citar en su discurso la promoción de los cambios estructurales que les puso fecha de caducidad al periodo presidencial, describió también los cambios logrados que han impactado positivamente en la gente, tales como: el producto interno bruto per cápita, que creció 34 % entre 2019 y 2024. Señaló que la inversión extranjera directa superó los 5,000 millones de dólares y que el país recibió más de 11 millones de turistas en 2025.

Igualito que, en el pasado, como si fuéramos una aldea inmutable carente de todo tipo de cambio, donde la forma de hacer política era a través de la ideología alusiva a la catástrofe, la que ha sido asumida hoy por el principal exponente que aspira a alcanzar nuevamente el solio presidencial, Leonel Fernández Reyna.

Para la sociedad de hoy, la mitomanía y la manipulación no tienen espacio, producto de la masificación de la información que, aunque cargada de lastres, la sociedad ha mutado en la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero.

El expresidente Fernández, con su discurso catastrófico, como se le ha endilgado el título de buen comunicador, con su discurso apela a la pasión ciudadana, en menoscabo de la razón colectiva, ya que el voto por pasión es un voto irracional, de castigo apológico al postulado universal de Demócrito, que expresa “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa”. hoy, esta frase actúa como un espejo de nuestra sociedad: un mundo donde los malos a menudo son elogiados y los buenos son ridiculizados.

No obstante, en esta sociedad no todo está perdido, ya que las actuales autoridades con los cambios logrados han abierto la ventana de la esperanza noqueadora de los exponentes de los malos, evitando apelar a la ilusión de la paradoja de la abuela que dice: “si tuvieras una máquina del tiempo para viajar al pasado y aniquilases a tu abuelo antes de que este tuviera hijos, tu padre no habría nacido y, por tanto, tú tampoco podrías haber nacido para volver a atrás en el tiempo y acabar con la vida de tu propio abuelo”. Esta paradoja es alusiva a reparar atrocidades de los malos hechas en el pasado.