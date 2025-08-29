Un Nombramiento que Inspira Confianza

Por Jacobo Colon

La reciente designación del Lic. Adolfo Pérez de León como nuevo director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por parte del poder ejecutivo ha sido recibido con entusiasmo y optimismo por amplios sectores de la población dominicana.

Este nombramiento no solo refleja la confianza del presidente Luis Abinader en las capacidades de Pérez de León, sino que además pone de manifiesto el reconocimiento a una trayectoria intachable marcada por la eficiencia, la ética y el compromiso con el servicio público.

Durante su gestión al frente del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese), Adolfo Pérez de León demostró ser un administrador comprometido con los mejores intereses del país.

Bajo su liderazgo, las Farmacias del Pueblo se consolidaron como un pilar fundamental para garantizar el acceso a medicamentos esenciales a miles de dominicanos, especialmente a los más vulnerables.

La inauguración de decenas de estas farmacias a lo largo y ancho del país no solo amplió la cobertura de este programa, sino que también fortaleció la confianza de la ciudadanía en esta institución pública.

Manejar presupuestos de miles de millones de pesos en un entorno donde las licitaciones son frecuentes no es tarea sencilla, y sin embargo, el nombre de Pérez de León nunca ha sido vinculado a irregularidades o actos contrarios a la ley.

Esta transparencia es, sin duda, una de las razones por las que su designación al frente de Inabie ha sido tan bien acogida.

El nuevo rol de Pérez de León en Inabie representa una oportunidad para replicar su exitoso modelo de gestión en un área tan sensible como el bienestar de los estudiantes dominicanos.

Garantizar desayunos escolares de calidad, nutritivos y oportunos, así como proveer uniformes y calzados adecuados a los niños y adolescentes, es una responsabilidad que requiere no solo competencia técnica, sino también un profundo sentido de compromiso social.

La trayectoria de Pérez de León sugiere que está más que preparado para asumir este desafío.

Este nombramiento es un acierto del presidente Luis Abinader llevando tranquilidad a la población dominicana, con Adolfo Pérez al frente de Inabie hay razones para estar optimista, los niños, niñas y adolescentes del país están en buenas manos.