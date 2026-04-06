Una gestión Municipal sin penas ni glorias en SDE

Por Plinio Llaverías

A dos años de gestión, Santo Domingo Este sigue esperando las obras que sus ciudadanos reclaman. La excusa de la falta de recursos no puede ocultar los desaciertos en la administración municipal. La ciudad merece transparencia, eficiencia y resultados, no más propaganda personal.

Lo más alarmante es que este municipio cuenta hoy con el presupuesto más alto de toda su historia, y aun así las demandas sociales siguen sin cumplirse. Las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias no perciben mejoras en servicios básicos ni proyectos de impacto.

En este contexto, una auditoría a la gestión de compras y contrataciones le haría bien a la administración actual, no solo para verificar el cumplimiento de los procedimientos, sino también para revisar los precios seleccionados y dar señales claras de transparencia.

La ciudadanía exige que se explique con claridad dónde están los fondos y por qué no se traducen en soluciones para nuestras comunidades. No se trata de falta de dinero, sino de falta de voluntad y de una administración que prioriza la imagen del alcalde sobre las necesidades reales de la gente.