Valoración Municipal De ASDE (Primer año de gestión)

Por Ramón Ant. Ocumarez P.

Tomando de referente la encuesta virtual, realizada por este importante y más leído medio de comunicación de la zona oriental de Santo Domingo; propuesta y publicada por el señor Jarlen Espinosa; oportuna es la ocasión para felicitarle por la idea de invitar a sus lectores a manifestar su percepción (no simpatía) del desempeño de las autoridades edilicia de SDE.

En las votaciones realizadas entre los días 24 al 26 de abril de 2025, nos llama poderosamente la atención los valores emitidos, su distribución y el conglomerado elector. Veamos:

Para el Alcalde de un total de 2,104 votos distribuidos de la siguiente manera

Excelente 17% (354)

Muy buena 8% (158)

Buena 8% (158)

Mala 6% (136)

Muy Mala 39% (831)

Pésima 22% (477)

Partiendo que nuestra cultura electoral es presidencialista o unipersonal, donde asociamos a el presidente de la Republica con el Gobierno y el Alcalde con la sindicatura; por otra parte, consideramos la cantidad de votos emitidos es muy ínfimo; sobre todo, por ser este medio de información el más leído del municipio oriental y que es siempre de interés emitir su preferencia en esta clase de sondeo.

Llama la atención ese resultado de 67% (1434 votos) sea adversos o negativos, y solo el 33% (670 votos) favorable al señor alcalde Dio Astacio, miembro del partido en el poder. Creemos, además de escasa esa votación, es mal intencionada y carente de justicia. Con esto no queremos sobrevalorarlo pero tampoco minusvalorar su gestión; tan solo tratar de ser justos.

Tradicionalmente la principal labor que identifica un alcalde es la eficacia en la recogida de la basura y él lo ha logrado.

Para Los Regidores de un total de 30 votos distribuidos de la siguiente manera:

Excelente 3% (1 )

Muy buena 10 % (3 )

Buena 7 % (2 )

Mala 10% (3 )

Muy mala 23% (7 )

Pésima 47% (14)

Este escenario y sus condiciones son muy diferentes al caso anterior. Aquí se evalúa las labores de 33 regidores, sin especificar quiénes son y a cuáles partidos políticos representan.

Nos llama la atención que los votos fueron 30 y los regidores son 33; o sea que ellos, o una parte, no votaron por sí mismos.

Con raras excepciones, el regidor es un ente jurídico socialmente desapercibido; no se presenta ni encabeza las instituciones comunitarias ante la problemática del sector; al menos, ese es nuestro caso en la comunidad Altos de Cansino; nunca hemos conocido quien nos representa.

Durante la lucha de nuestra Asociación de Propietarios, Herederos y Representantes; y a pesar de publicarse más de siete notas de prensa en defensa de nuestro parque Carmelo Cuello (Gallardo), no se ha presentado, ni puesto a disposición el concejal correspondiente para colaborar en la justa causa; no obstantes otros, que no guardan jurisdicción en nuestro entorno, se han avocados a hacer suyas esta causa. Válida y oportuna la presente situación para invocar la lectura de Mateo 23:6-7; o la canción CIUDADANO de la autoría de Joan Manuel Serrat.

Exhortamos a los ediles a reconsiderar su actuación social y política, a fin de recuperar la confianza perdida de sus munícipes