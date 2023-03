Venezuela derrota a RD en debut Clásico Mundial de Béisbol

Por: León Felipe Rodríguez

Miami, Estados Unidos-.El equipo de República Dominicana inició su andanza con “mal pie” la noche del sábado 11 de marzo, en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol, correspondiente a los enfrentamientos en el Grupo D, al caer 5 por 1 carreras ante su rival de Venezuela.

Esta vez, en el Loan Depot de Miami, escenario del partido, los lanzadores venezolanos limitaron la ofensiva dominicana a una vuelta, seis hits y propinaron 15 ponches, para dar a su equipo el primer triunfos ante los dominicanos en ese certamen, ya que habían sido derrotados en cuatro enfrentamientos anteriores

Anthony Santander bateó jonrón y triple, mientras que David Peralta produjo doblete y sencillo, remolcó tres vueltas y cinco lanzadores venezolanos limitaron la ofensiva dominicana a solo seis hits y recetaron 15 ponches.

José Ruiz, el segundo pitcher venezolano, fue el ganador, mientras que Sandy Alcántara, el abridor por los dominicanos, cargó con la derrota

Martín Pérez, lanzador abridor por Venezuela, permitió una vuelta en tres entradas y un tercio y ponchó a 4.

De su lado, los lanzadores relevistas venezolanos, permitieron dos hits a su archirrival dominicano, otorgó dos boletos y abanicó a 11.

Los dominicanos anotaron su única vuelta en el primer inning, tras imparable de Julio Rodríguez al central y anotó por doble de Juan Soto entre el jardín central y el izquierdo.

Venezuela fabricó con una vuelta en el segundo episodio por jonrón de Anthony Santander por el prado derecho ante Alcántara. Marcaron otras dos carreras en la cuarta entrada, una más en el sexto acto y la quinta anotación fue en el octavo inning.

Por Venezuela, sobresalieron en la ofensiva, Santander con jonrón y triple, Peralta, doblete y sencillo. Mientras que por Dominicana, Soto conectó dos dobletes y Candelario dos hits.

Los dominicanos desperdiciaron varias oportunidades de anotar carreras . En el segundo inning, con las bases llenas con un out, no anotaron vueltas y en el octavo tenían corredores en primera y segunda con un out, una gran atrapada de Anthony Santander en el jardín derecho en batazo de Jeimer Candelario, desvaneció las esperanzas de que dominicana fabricara carreras

En el noveno, Dominicana colocó corredores en tercera y primera con un out y tampoco pudo llevar anotaciones al Home Plate.

Este domingo 12 de marzo, República Dominicana descansa, para el lunes 13 enfrentar a Nicaragua a las 12:00 del mediodía, en el primer choque entre ambos países en la historia de este clásico.

Cristian Javier es el pitcher anunciado para subir al montículo por el conjunto dominicano.

PRESIDENTE ABINADER LANZA PRIMERA BOLA

El Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, realizó el primer pitcheo del partido inicial que Dominicana enfrentaba a Venezuela en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

El mandatario estuvo acompañado de la Primera Dama dominicana Raquel Arbaje, los ex grandes ligas dominicanos, Pedro Martínez, David Ortiz y Albert Pujols y el artista urbano dominicano El Alfa.

JUEGOS DOMINGO 12 DE MARZO QUINTA JORNADA DEL CLASICO

Para este domingo 12 de marzo, los enfrentamientos iniciaron a las seis de la mañana en el Grupo B , con choque entre Japón y Australia y a las siete de la mañana con partido entre Paises Bajos e Italia en el Grupo A.

Las acciones continuarán al mediodía con NicaraguaVs Israel Grupo D; Gran Bretaña contra Canadá a las 3:00 Pm, Grupo C; Venezuela Vs Puerto Rico, Grupo D; México ante Estados Unidos a las 10:00Pm Grupo C y Australia se medirá a República Checa a las 11:00 Pm, en el Grupo B.

RESULTADO SABADO 11 MARZO CUARTA JORNADA DEL CLASICO

Japón 10 carreras-Republica Checa 2, Grupo BChina Taipei 9-Paises Bajos 5 Grupo A

Puerto Rico 9- Nicaragua 1 GrupoD

Venezuela 5-República Dominicana 1, Grupo D

Colombia 5- México 4, Grupo C

Estados Unidos 6- Gran Bretaña 2, Grupo C

Corea del Sur 7- República Checa, Grupo B

Cuba 7- China Taipei 1, Grupo A