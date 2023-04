(Vídeo) Empujones y manotazos entre perremeístas de Santo Domingo Este

Por Jarlen Espinosa

Periodista- Ciudadoriental.com;. – Algo no anduvo bien durante lacelebrada por dirigentes del, en donde los empujones y manotazos estuvieron presentes.

Esto sucedió en la activiad realizada en el Club Calero de Villa Duarte, por los tres aspirantes a la alcaldía de SDE por el PRM, Adán Peguero, Anthony Brito y Robert Arias, quienes han consensuado que quien obtenga la mayor cantidad de votos sería el candidato de ese partido en esta demarcación.

Sobre quién sería el candidato está por verse, ya que el actual alcalde Manuel Jiménez tiene aparentes intenciones de reelegirse, y Dío Astacio también oficializó sus intenciones de ir por la alcaldía de SDE.

Les decía que algo no anduvo bien en la Asamble Municipal, así logró captarlo la cámara de Ciudad Oriental, en donde minutos después de la llegada Adán, Anthony y Robert, había un “moreno” alterado, hablando duro y con gestos que dejaban ver que el hombre estaba “quillao´ (enojado)”.

Mientras eso pasaba, parte del equipo de Robert Arias intentaba calmarlo, de hecho, el mismo aspirante, quien se puso “más rojo que un tomate” pasó algunas palabras con el dirigente a quién se le percibía muy molesto.

Las razones de su incomodidad las desconozco…

Yo estaba grabando desde los escalones del fondo frente a la tarima, Cinthia estaba más cerca de la tarima, pero al frente, igual no podíamos captar lo que sucedió detrás.

Pero, me he encontrado con un videíto que muestra todos los empujones que se dieron detrás de la tarima los perremístas, durante su actividad del pasado mes de marzo, acción con la que es imposible no acordarse de los famosos silletazos con los que se terminó dividiendo el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).