(Vídeo) Leonel Fernández sostiene encuentro con Grupo Empresarial de SDE

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Lo que se suponía que sería un encuentro de unas 300 personas, sobrepasó las casi 500 durante el acercamiento que sostuvo el expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández junto a un grupo de empresarios de este municipio.

El evento fue organizado por el empresario Fabián Taveras, mientras que la parte política la coordinó el presidente de la Circunscripción no. 1 de Santo Domingo Este, Luis Hernández.

Representantes de diferentes sectores empresariales, aprovecharon la ocasión para expresarle a Fernádez sus preocupaciones entorno a los impuestos, regulaciones legales, de tránsito y otros temas.

Leonel les escuchó, y luego respondió, eso sí, no dejó pasar por alto la oportunidad de mandarle su «chuchazo» al gobierno que encabeza el actual presidente Luis Abinader, detalles que iremos ofreciendo en este portal.

Les decía que el encuentro fue con empresarios, pero, no faltaron dirigentes políticos, ahora bien, fue bajo aire, no estaban sudando como estuvieron funcionarios y militantes del partido de gobierno en este municipio, durante la juramentación de sus autoridades partidarias en el Club Calero de Villa Duarte.

Sin deseos de ofender, me extraño que Leonel no llegara tarde, parece que está trabajando en eso de la puntualidad, y vaya que lo ha sido, me ha tocado esperarlo por horas a lugares que a veces ni llega, que bueno que lo está corrigiendo.

La actividad llevó por nombre «Retos y Oportunidades Post-pandemia», y se celebró el pasado jueves un salón en el tercer nivel de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Los Maestros, Inc. (COOPNAMA).

Ese mismo día, el exmandatario tuvo dos encuentros más, con otros empresarios de SDE, y tres actividades más el viernes, el hombre está dándole calor a la demarcación con mayor cantidad de votantes del país.

