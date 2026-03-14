(Video)“ Llavería advierte irregularidad en cobro anualizado de arbitrios en Santo Domingo Este”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El dirigente comunitario Plinio Llavería expresó su preocupación por una presunta medida administrativa adoptada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), que según afirma estaría solicitando a comerciantes del municipio el pago por adelantado de los arbitrios o impuestos municipales correspondientes a todo el año.

De acuerdo con la denuncia, comerciantes del municipio habrían recibido una carta acompañada de un desglose de impuestos, documento que supuestamente se les pide firmar para formalizar el cobro anual anticipado de los arbitrios municipales.

Llavería calificó la medida como una “decisión administrativa equivocada”, señalando que reflejaría improvisación y desconocimiento en la gestión municipal. El comunitario sostuvo que, a su entender, ningún comerciante o empresario está obligado a realizar pagos que no estén establecidos o autorizados por la legislación vigente.

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En ese sentido, afirmó que la iniciativa podría ser violatoria de la ley, al considerar que la normativa no contempla el cobro anualizado adelantado de este tipo de tasas municipales.

Asimismo, cuestionó la capacidad gerencial de la administración municipal, indicando que un buen gerente debe planificar los ingresos dentro de un presupuesto, pero no trasladar esa planificación financiera al sector privado mediante cobros anticipados.

El dirigente comunitario también advirtió que, de confirmarse la aplicación de esta medida, podría constituir un abuso o atropello contra el sector comercial del municipio.