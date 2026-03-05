Comerciantes de SDE denuncian cobro de arbitrios por adelantado

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– En un municipio donde abrir un negocio ya es una apuesta diaria contra la luz cara, las ventas flojas y los costos en alza, ahora —según denuncian comerciantes— hay que sumarle otra carga: pagar un año completo de arbitrios por adelantado.

Comerciantes de distintos sectores aseguran que la Alcaldía de Santo Domingo Este está enviando personal del departamento de cobros a los negocios con una carta timbrada con el logo institucional, donde se detalla el pliego de impuestos correspondiente a todo el año fiscal 2026. La instrucción es clara: firmar y pagar.

Pero el documento, aunque tiene membrete y el logo institucional, no contiene una firma oficial que certifique su validez. Y ahí fue donde comenzaron las sospechas.

“Nos están obligando a pagar un año por adelantado. Ninguna ley municipal establece eso. Eso es prácticamente un robo”, dice una comerciante que pidió reserva de su nombre. No por miedo a pagar, sino por miedo a represalias.

Según relata, una mensajera del cabildo llegó con la carta en una mano y el pliego de arbitrios en la otra, pidiendo que firmara en señal de aceptación de las condiciones impuestas por la administración que encabeza el alcalde Dío Astacio.

La mujer decidió no firmar. Hizo una pregunta simple: ¿qué disposición legal obliga a pagar doce meses por adelantado?

La respuesta la dejó fría.

“Ella me dijo: ‘Estoy de acuerdo con usted, pero yo no puedo hacer nada’. O sea, que hasta el mismo personal sabe que esto no está claro, pero dicen que tienen que cumplir órdenes”.

Los comerciantes aseguran que la comunicación tampoco ha pasado por la Sala Capitular, es decir, no ha sido conocida ni aprobada por los regidores. Y eso, en términos municipales, no es un detalle menor.

Porque una cosa es actualizar tasas. Otra muy distinta es imponer el pago total anual de golpe, sin ordenanza pública que lo respalde.

“Aparte del aumento de los arbitrios, ahora quieren que paguemos un año por adelantado. Eso es un abuso. Uno no sabe cómo le irá en el año. La situación está muy difícil para los pequeños microempresarios, y ellos lo saben”, advierte otro afectado.

En los colmados, salones, talleres y pequeños comercios del municipio se repite la misma frase: no nos negamos a pagar, pero no nos asfixien.

La pregunta que flota en el aire es sencilla y directa:

¿Puede el Ayuntamiento imponer el pago total de un año de impuestos a un comerciante ?

Mientras tanto, la medida empieza a encender una hoguera entre comerciantes y munícipes, que sienten que se está abusando demasiado y que la presión fiscal está cruzando la línea de lo razonable.