(Vídeo) Manuel Jiménez no le presta atención ni a las madres con bebés en la Alcaldía de SDE

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Según las declaraciones ofrecidas por el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Mario Villa, la Sala de Lactancia Materna de la Alcaldía, no ha sido habilitada porque no es una propuesta del alcalde Manuel Jiménez, ya que así fuera se le prestara la debida atención.

“Me gustaría que ejecutemos ya esa Sala de Lactancia Materna, que la vean como un proyecto de la administración, ni mío, porque así lo vamos a hacer rápido, si lo vemos como Mario Villa no se va hacer nunca”, expresó el edil del PRM.

Escuchar estas declaraciones de un “compañero de partido” del alcalde Manuel Jiménez deja mucho que decir.

Y es que, declaraciones como esas, siguen confirmando que aquellos que difieren del alcalde, sus propuestas son bloqueadas sin importar que vaya en beneficio de los munícipes, en este caso, de las madres colaboradoras de la Alcaldía de SDE.

Los bebés de las madres del Ayuntamiento no tienen un espacio dónde lactar, no porque no exista una iniciativa, la hay, emitida en la Resolución 23-2022, propuesta por el concejal Mario Villa y aprobada a unanimidad por el Concejo de Regidores.

Sin embargo, la administración no ha sacado “un tiempecito” para gestionar el espacio donde funcione la misma.

¿A cuántas propuestas no se le habrá prestado la debida atención por no ser del alcalde, aunque vayan en beneficio de los munícipes?

Vaya usted a saber…

Otras propuestas presentadas por Mario Villa durante la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves en la Sala Capitular, fue la de contralar aquellas canciones de contenido vulgar, con la finalidad de que no sean promovidas en los parques y espacios de recreación en el municipio.

Esto, con la finalidad de preservar los valores y proteger a los más afectados, los niños.

Así mismo, la ejecución del Parque de las Estrellas, en honor de aquellos munícipes que han representando a Santo Domingo Este en las diferentes áreas.