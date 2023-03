(Vídeo) Tayluma Calderón pide suspensión del Intendente del Cuerpo de Bomberos de SDE

Por Jarlen Espinosa

Periodista- Ciudadoriental.com;– Tras el escándalo sobre presunta malversación de fondos en el que está involucrado el intendente del, la regidora por la Fuerza del Pueblo (FP),, ha pedido que este sea suspendido hasta que su caso sea investigado.

Esto, luego de que la periodista Alicia Ortega presentara en su programa “El Informe”, decenas de irregularidades que demuestran que en el Cuerpo de Bomberos de SDE el manejo de los recursos estaría “a la garata con puño”.

Nombramientos de personas que no asisten, compra en productos que no llegan a la institución, bonos que no se sabe cómo fueron distribuidos, pago de resort al Intendente con recursos del Cuerpo de Bomberos, son algunos de los temas tratados en el trabajo realizado por la periodista.

De su lado la regidora de SDE por la FP, Tayluma Calderón, pidió ante al Concejo de Regidores la suspensión de Roberto Santos, hasta tanto se investigue y aclare la situación, pero, que esto se haga en un plazo de siete días.

La regidora recordó al pleno que la ratificación del intendente fue realizada por el Concejo de Regidores, y por tanto, los ediles no pueden mantenerse al margen.

Criticó el hecho de que ninguno de los ediles se había referido al tema, el cual calificó como “un tema espinoso” que debe ser investigado, para lo que propuso crear una comisión compuesta por regidores de los diferentes partidos.

Asimismo, criticó el hecho de que al Ayuntamiento se le notificara sobre el tema con un documento fechado el 23 del pasado mes de febrero, y que dicha información solo le habría sido suministrada al bloque de regidores del PRM.