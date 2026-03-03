(video)Carnavaleros acusan a Dío Astacio de intentar borrar el Carnaval de Santo Domingo Este

Por Cinthia Polanco

Lo que por más de 25 años fue tradición, identidad y punto de encuentro cultural del municipio más grande del país, hoy está en el centro de una crisis que amenaza con convertirse en una bola de nieve capaz de arrasar con el brillo del espectáculo y borrar parte de la memoria colectiva de sus barrios.

La Unión de Comparsas de Santo Domingo Este (UCOSDE) denunció que el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Dío Astacio, les ha “quitado el carnaval” de manera arbitraria. ¿La razón? Según los carnavaleros, las creencias religiosas del alcalde, quien —afirman— considera que la actividad no debe realizarse y pretende sustituirla por un “desfile cultural” o “festival” que, aseguran, no representa la esencia del carnaval dominicano.

“Nos están arrebatando algo que es patrimonio del municipio y del país”, sostienen, visiblemente molestos por lo que califican como maltrato institucional.

Permisos bloqueados y puertas cerradas

Los comparseros denuncian que el cabildo ha bloqueado los permisos para carnavales sectoriales en comunidades como Villa Duarte, Los Tres Brazos, Invi y Catanga. Sin embargo —afirman— mientras a ellos se les niega autorización para el 8 de marzo, se han otorgado facilidades a figuras externas como Alexis Mambo para realizar eventos en abril.

La queja no termina ahí.

Aseguran que para el desfile oficial de la alcaldía se están trayendo comparsas y bandas del Distrito Nacional, específicamente de sectores como Villa Consuelo, Herrera y Villa Francisca, mientras a los grupos locales se les impide participar.

“Es más fácil juntarse con Dios que con el alcalde”, disparó uno de los voceros, al denunciar que no han recibido respuesta a sus solicitudes de diálogo.

También señalaron directamente al director de Cultura del cabildo, Alfredo Martínez, de quien aseguran ha dicho que “no habla con carnavaleros” y que se ha negado a ofrecer explicaciones sobre premios y votaciones de años anteriores.

Tres mil pesos y mucho sacrificio

Otra de las críticas recurrentes es el apoyo económico municipal: tres mil pesos que —según dicen— llegan apenas dos días antes del evento, cuando ya han tenido que endeudarse para confeccionar trajes, pagar músicos y movilizar a niños y jóvenes.

“Nosotros no estamos luchando por dinero, estamos luchando por tradición”, enfatizan. Acusan además que se ha intentado atraer a algunos comparseros aprovechándose de sus necesidades económicas, pero que quienes defienden la cultura no aceptarán lo que consideran una sustitución disfrazada del carnaval por un evento de corte religioso, “totalmente desligado” de su esencia.

El 8 de marzo saldrán a la calle

Con permisos o sin permisos, advierten que el 8 de marzo se lanzarán a las calles. Alegan que ya hay inversiones hechas y que los niños y jóvenes —incluyendo agrupaciones de Alibabá— están listos para bailar.

El llamado es claro: convocan a todos los munícipes y carnavaleros a sumarse para no dejar morir la cultura de Santo Domingo Este.

En un municipio donde la identidad se construye en los barrios, el conflicto ya no es solo por un desfile. Es por quién define la cultura, quién decide qué se celebra y qué se borra.

Advierten que en los próximos días estarán haciendo la convocatoria formal para protestar en defensa del derecho a la cultura carnavalesca del municipio.