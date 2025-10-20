(Video)Dirigentes del PLD celebran con alegría visita de Danilo Medina al Club Calero de Villa Duarte

Por Cinthia Polanco

Villa Duarte vibró este domingo. Desde temprano, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana llegaron al Club Calero con una sonrisa de oreja a oreja, llenos de energía, de fe y de morado. Con tambores, consignas y el pegajoso “¡E’ pa’ fuera que van!”, los peledeístas esperaban al hombre que todavía llaman “el presidente de los pobres”: Danilo Medina.

La asamblea, encabezada por el exmandatario y su secretario general, Johnny Pujols, fue más que un acto político: fue una demostración de ánimo y compromiso. Los dirigentes de Santo Domingo Este decían sentirse felices, esperanzados y convencidos de que “el PLD sigue vivo en cada barrio y en cada esquina del municipio”.

“Estamos contentos porque recibimos al mejor presidente que ha tenido la República Dominicana”, exclamaban mientras agitaban banderas y coreaban consignas.

Durante la actividad fueron juramentados nuevos miembros, lo que avivó aún más el ambiente de fiesta política.

“Esto es solo el comienzo. La gente quiere que el PLD vuelva a gobernar”, expresó uno de los dirigentes visiblemente emocionado.

Entre abrazos, selfies y risas, se notaba que los peledeístas de Santo Domingo Este están de regreso al terreno, con la moral en alto y la mirada puesta en el poder.

Hoy, en el Calero, el PLD no solo hizo una asamblea: celebró su propia resurrección.