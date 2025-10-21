(Video)Luis Alberto Tejada habló claro en la Asamblea del PLD en Santo Domingo Este

Por Cinthia Polanco

Villa Duarte.– En medio de una asamblea cargada de entusiasmo peledeísta, Luis Alberto Tejada volvió a encender el ánimo morado en el Club Calero, donde se respiraba disciplina, orgullo y una nostalgia política que pocos disimularon.

Con tono firme, el miembro del Comité Político y excandidato a la alcaldía de Santo Domingo Este felicitó a los presentes por mantenerse de pie “a pesar de los tiempos difíciles” y por seguir defendiendo la obra de los gobiernos del PLD, que —según dijo— transformaron el municipio y marcaron una diferencia que el pueblo aún recuerda.

Enumeró, con la seguridad de quien conoce su terreno, las obras que cambiaron la cara del Este: la segunda línea del Metro, la Ciudad Juan Bosch, la Nueva Barquita, decenas de escuelas, estancias infantiles, la remodelación del hospital traumatológico y la Avenida Ecológica.

“Eso no lo puede borrar nadie”, afirmó ante los aplausos de los militantes.

Luis Alberto no se mordió la lengua para cuestionar al actual gobierno. Señaló la inacción del PRM frente a los tapones que ahogan la ciudad, el deterioro de los servicios de salud y educación, y el encarecimiento de los alimentos básicos.

“El PRM no quiere que el pueblo mire hacia atrás, porque si lo hace, tendrá que reconocer que con el PLD se vivía mejor”, disparó, provocando vítores entre los presentes.

Antes de concluir, llamó a los compañeros a trabajar sin descanso, y resumió la receta para el regreso al poder en 2028 en tres palabras que repitió con fuerza: actitud, voluntad y lealtad.