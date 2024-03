Villa Faro Concluye Su Semana De Actividades Por El 52 Aniversario

Por Carmen Omaira Saro

Santo Domingo Este, RD. El Club Deportivo y Cultural Villa Faro concluyó ayer su 52 Semana Aniversario con juegos deportivos, marcha por la construcción de su polideportivo con el Batton Ballets de la Casa de Cultura de Cristo Rey, y un gran acto cultural con la participación de su Escuela de Música, Escuela de Canto y los grupos artísticos del Ayuntamiento Santo Domingo Este, ASDE.

Entrega de reconocimiento

Con motivo del 52 aniversario, dedicado al expresidente Fernelys Santana Moquete, la directiva del Club Villa Faro, su Casa De Cultura y el Consejo de Cultura de Villa Faro, conformado por los Presidentes de Juntas de Vecinos y OCB´s, entregaron una placa de reconocimiento al Alcalde Manuel Jimenez por el gran apoyo de su gestión al Club y a la Casa de Cultura de Villa Faro.

El Alcalde Manuel Jimenez, expresó: “Agradezco de manera especial a la directiva del Club Villa Faro por este significativo reconocimiento que me otorgan. Nunca he trabajado y ayudado a las organizaciones que sí trabajan para que se me reconozca, presto la ayuda a mi alcance por convicción, siempre estaré orgulloso del trabajo de fortalecimiento de los clubes socio culturales y deportivo durante mi alcaldía, y siempre donde quiera que este, aportaré al desarrollo y fortalecimiento de los clubes como uno de los mejores instrumentos formativos de nuestra juventud.

Un Club Comprometido Con La Identidad Barrial

Juan Carlos Saro actual Presidente del Club, valoró, además, el rol que le ha tocado por 52 años jugar al Club Villa Faro al servicio de la comunidad, estableció que los aportes del club en el área social, deportiva, recreativa y cultural han desempeñado un gran acervo positivo incalculable, para Villa Faro y las comunidades vecinas, en ciento de miles de horas de trabajos voluntarios con miles de niños, adolescentes y jóvenes formados en valores sin que esto cuente con las ayudas requeridas de los Ministerios de Deportes y Cultura.

Dijo que como Villafarense siente admiración y respeto por todos los expresidentes, sus presentes y pasados directivos, por entender que siempre han estado al servicio de las mejores causas y en defensa de los mejores intereses de la comunidad y por un “Villa Faro Mejor”. De ahí que fueron reconocidos 52 miembros activos y pasivos, por sus aportes a la identidad barrial.

Acto Cultural

La Escuela de Música Maestro Francisco Frias, dio inicio e introdujo la parte artística y cultural, los Jóvenes Junior y Richardson interpretaron una hermosa balada con el acompañamiento a piano, la Solista Margarita Dilone deleitó a los presentes con dos hermosa canciones, el Maestro Jonathan Medina interpretó la balada “Por Amor” en saxofón con el acompañamiento del maestro Israel Domingo Frías en la batería y el joven estudiante Carlos Guillermo Frias en el piano.

Por el Ayuntamiento estuvieron participación en el acto cultural su ballet Folclórico, el grupo de Palos y Atabales “Los Paretos” de San Jose De Mandinga, quienes interpretaron varias salves a ritmo de atabales, que fueron bien acogidas y bailadas por los presentes y el Conjunto Típico “Perico Ripiao” de la Asociación Dominicana de Música Típica, que prendió en fiesta y celebración y puso a bailar a todos los presentes.

Felipe Medrano gestor social y cultural, agradeció a toda la comunidad por brindar un respaldo sin precedentes al 52 aniversario del Club Villa Faro, agradeció también la integración de los demás directivos Carmen Saro, Patria Deveaux, Sijo Rosario, Andres Deveaux, Henry Rodriguez, Juan Carlos Lina y las tareas realizadas en todos los aspectos organizativos que han permitido culminar con gran asistencia cada una de las actividades deportivas y culturales.

Agradeció por último a la Casa de Cultura de Cristo Rey y a Tony Estrella del Circuito Nacional de Casa De Cultura por la presentación y el apoyo a la marcha por el Polideportivo prometido por el Presidente Luis Abinader a la Comunidad de Villa Faro. Destacó la integración de la directiva y cada uno de los equipos de trabajo que componen los estamentos orgánicos del Club. “Ha sido un gran trabajo en equipo. Gracias a esta integración hoy podemos concluir con éxito una semana de actividades”.