Villa Faro Culmina Con Éxito Los Actos De Su 54 Aniversario

Por Patria Deveaux

Santo Domingo Este, RD. – El Club Deportivo y Cultural Villa Faro culminó este pasado domingo el 54 aniversario de su fundación, con amplias actividades deportivas, recreativas y culturales, que fueron aperturadas el pasado 18 de marzo con dedicación al expresidente y reconocido deportista Jose Antonio Coll y familia.

Juan Carlos Saro, quien dirige y preside el club, expresó una gran satisfacción por los resultados del evento aniversario y sobre todo por la integración de la comunidad a toda y cada una de las actividades deportivas, recreativas y culturales y en especial al Torneo de Baloncesto U-20, con el que culminó a cancha llena el evento.

Dijo “durante 54 años el club ha sido una escuela instructiva en lo educativo en la formación de niños, adolescentes y jóvenes a los que les ofrecemos la oportunidad de prepararse en diferentes áreas como baloncesto, voleibol, lucha olímpica, taekwondo, fútbol sala, ajedrez, dibujo, pintura, bailes, cine, música, canto y otras disciplinas”.

De acuerdo a Juan Carlos, solo en la parte deportiva, este club aglutina unas 300 familias, e impacta una población de 63,000 habitantes, y en sus instalaciones se ofrecen seguridad, buen trato, y formación en valores, por lo que somos su segunda casa y una barrera de contención contra la delincuencia, las pandillas juveniles y el microtráfico de sustancia.

En las actividades conmemorativas, también fueron reconocidas las señoras Josefina Coll por su participación de años en los grupos de teatro y poesía coreada, y su hermana Rosa Coll por su participación en el equipo de voleibol y en la dirección del grupo de bailes folclóricos, lo que la comunidad resalta como parte importante en la construcción de la identidad como barrio.

Jose Antonio Coll realizó el saque de honor en el partido final del Torneo de Baloncesto Masculino U 20, “Copa 54 Aniversario”, patrocinado por el Consejo Nacional de Drogas CND y en el que tomaron participación los clubes: Duarte, Sávica, Ralma, Italia y Villa Faro, ganando Villa Faro el primer lugar con 69 puntos al Club Sávica 42 puntos, Segundo lugar y El Duarte el Tercer lugar del torneo. Los jugadores más destacados del evento fueron: Jugador más valioso Harden Ramírez, Líder en asistencia Jean Ezequiel, Líder en Rebotes jean Manuel Rosario

La ceremonia de entrega de premiación fue muy emotiva, Jose Antonio Coll expresó sentirse más que honrado, doblemente orgulloso y emocionado por recibir este homenaje de nuestro club en este 54 aniversario de trabajo a favor del desarrollo integral de nuestra juventud y sobre todo de la comunidad,

Solicito al superior gobierno más apoyo del Estado. “Señor Presidente Luis Abimader Corona, el Ministerio de Deportes y Recreación debe cumplir su labor de fomento deportivo, deben proteger a los clubes deportivos y culturales, facilitando la utilería, su formación técnica, profesores y entrenadores para una mejor respuesta de estas organizaciones y el fortalecimiento del deporte nacional.

“El Club Deportivo y Cultural Villa Faro es el corazón social, recreativo, deportivo y cultural del sector Villa Faro en Santo Domingo Este. Conocido como «el latir de un barrio», este Club funciona desde el 18 de Marzo del 1972 como una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo integral de niños y jóvenes a través del deporte y la cultura”.

Y amerita que usted cumpla su palabra y compromiso con la construcción de su polideportivo techado, prometido por usted en reunión con los líderes de juntas de vecinos en el palacio nacional y ratificado por usted en un Consejo de Gobierno en el lobby del Ayuntamiento Santo Domingo Este, el domingo 15 de septiembre de 2024.

El club mantiene un horario extendido de actividades deportivas y culturales para la comunidad durante 54 años, convirtiéndose en un punto de encuentro vital donde la comunidad se une para fortalecer los lazos vecinales y fomentar el talento joven en un ambiente seguro y familiar.