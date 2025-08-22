Por Patria Deveaux

Santo Domingo Este, RD.- El presidente del Club Deportivo, Cultural Villa Faro, anunció la suspensión de todas las actividades de su IV Festival Deportivo, Recreativo y Cultural Villafarense, pautado para los días 23 y 24 de Agosto, y que cada año realiza dicha institución. Permisos del Intrant y apoyo gubernamental, nunca llegaron, afectando el 70% de todas las actividades.

Juan Carlos Saro, presidente de la entidad, acompañado por los demás Directivos y Profesores de las Escuelas Deportivas y Artísticas, dijo que, acogiéndose a la resolución del Consejo Directivo Ampliado, decidieron no realizar el eventos pendiente para el próximo fin de semana y expresar disculpa a nuestros atletas, a la población y a las Instituciones que ya habían aprobados algunas facilidades o patrocinios para este 4to. Festival.

Por igual informó que están canceladas las exposiciones artísticas y las presentaciones de los grupos culturales pautadas en el evento, pues el parque de Villa Faro lleva 6 meses sin energía eléctrica, por el robo de los cables eléctricos y el Patronato de Administración y el Club Villa Faro solo han podido ponerle energía al área infantil, lo que imposibilita las actividades culturales y recreativas en las tardes y noche.

Nuestra Cancha Deportiva está en muy mala condiciones, y también fue objeto del robo de los cables eléctricos, más les faltan cuatro lámparas de su alumbrado y desde hace 4 meses que fue evaluada por la Dirección de Ingeniería del ASDE, todavía no ha sido intervenida y remozada, presenta muy mal estado y deterioro que ponen en peligro a los alumnos que practican Baloncesto y Voleibol

Sin los permisos para el cierre de calles, sin los permisos del maratón, sin las franelas y los uniformes, sin el arreglo de la cancha, ni la utilería se puede hacer un evento de esta magnitud que involucra a más de 1,200 atletas en competencias deportivas, recreativas y culturales, durante dos días. Realizamos un gran esfuerzo para llegar hasta aquí, pero las condiciones nos son muy adversas y afectan la calidad de este evento.

Sucre Julian Director de Operaciones del Club y de la Casa de Cultura, expresó: agradecimientos al Reverendo Padre Robert Peña por sus aportes, al Administrador General de Los Comedores Económico Del Estado, Edgar Augusto Féliz Méndez quienes como cada año responde con su apoyo, a nuestro Festival y más adelante junto a nuestra Directiva y Profesores de Deportes y Artes, pondremos la fecha del evento, esperando poder esta vez cumplir las expectativa de nuestra comunidad.

Dijo “esperamos las autoridades se sensibilicen y entiendan que los clubes juegan un papel muy importante en la mitigación de la delincuencia y el microtráfico de sustancia en los barrios y que las actividades deportivas, recreativas y culturales, constituyen una válvula de escape a la cotidianidad y los problemas diarios que vive la población, y nuestro pueblo y comunidad tienen derecho a la recreación”.

“La situación de los clubes deportivos y culturales en estos momentos, no luce halagüeña, los Ministerios de Deportes y Cultura no responden, lucen mudos, sordos y ciegos, y nuestra sociedad se ha ido deteriorando de manera progresiva por el microtráfico de sustancia que genera el 90% de la delincuencia y la violencia ante los ojos de las autoridades, sin que estas hagan nada”.