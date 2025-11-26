Viuda de Caamaño, Vicenta Vélez envía mensaje de solidaridad a Venezuela ante amenaza militar de EEUU en el Caribe

Fuente externa

Santo Domingo, RD. Vicenta Vélez, viuda del presidente en armas Francisco Alberto Caamaño Deñó, envió este lunes un mensaje de solidaridad y respaldo al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro, con motivo del cumpleaños del mandatario, celebrado el pasado domingo, y ante la presencia “amenazante” de la armada de Estados Unidos en el Caribe.

Vélez, quien además es encargada de Relaciones Internacionales de la Fundación Francisco Alberto Caamaño Deñó, expresó su saludo “de admiración y respeto” al pueblo venezolano y su confianza en que sabrá defender su soberanía.

“Con un saludo grande de admiración y respeto para el pueblo venezolano y con la seguridad de que sabrá defender su soberanía, conmemoramos este día —el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro— diciéndole que le deseamos mucha salud. La voluntad, la fuerza y la conciencia le sobran, y por eso queremos que tenga mucha salud para que pueda estar presente en todas estas situaciones”, afirmó.

Vélez, también combatiente de la Gesta Patriótica de Abril de 1965, recordó que Venezuela es heredera de una profunda tradición de lucha. “Que los norteamericanos tengan mucho cuidado; que no se olviden de que son los hijos del Libertador Simón Bolívar, que no se olviden de que son los descendientes de Chávez”, señaló.

Vélez subrayó que el pueblo dominicano conoce bien el significado de defender la dignidad nacional. “Aquí en la República Dominicana combatimos al imperialismo yanqui; les hicimos saber que este pueblo se respeta, y hombres valerosos dijeron presentes. Sabemos que lo mismo pasará en Venezuela. Estamos seguros de que la soberanía de Venezuela nunca flaqueará.”

La también luchadora antiimperialista envió un afectuoso mensaje al país suramericano: “Mandamos un abrazo al pueblo venezolano, un abrazo al presidente Maduro, un abrazo a su gobierno respetable.

Y que cuenten con nosotros. Yo, en particular, puedo estar presente en el momento que ellos lo deseen, porque somos descendientes de Duarte y compañeros de Caamaño, que nunca se rindió.”

Vélez concluyó su mensaje con una proclama firme y emotiva:

“¡Que viva Venezuela!”