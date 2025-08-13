Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán el 15 de agosto en Alaska para abordar la crisis ucraniana, entre otros temas.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó este sábado que la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump tendrá lugar el próximo viernes en Alaska, y explicó también por qué se escogió ese escenario para el encuentro.
«La parte estadounidense acaba de anunciar un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y EE.UU. son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre precisamente en Alaska», señaló.
«Por cierto, en Alaska y el Ártico también se cruzan los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos, y son visibles las perspectivas de la realización de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos. Pero, por supuesto, los propios presidentes sin duda se centrarán en discutir opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo a la crisis ucraniana», precisó.
«Pero, si miramos de cara al futuro, naturalmente [hay que] aspirar a celebrar en territorio ruso la próxima reunión de los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump. La invitación correspondiente ya se ha transferido al presidente estadounidense», dijo Ushakov.
«Para concluir, quisiera señalar que los próximos días Moscú y Washington se dedicarán a elaborar de la manera más activa e intensa los parámetros prácticos y políticos de la cumbre de Alaska. Y este será, a juzgar por todo, un proceso difícil, pero vamos a ocuparnos de ello, como ya lo he dicho, de forma activa e intensa», agregó.
Previamente, Trump informó sobre «la tan esperada reunión» que se efectuará «el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska», a través de su cuenta de Truth Social, donde además agregó que «próximamente se ofrecerán más detalles» del encuentro.
El Kremlin y la Casa Blanca han alcanzado un acuerdo para celebrar una reunión entre los mandatarios Vladímir Putin y Donald Trump, y ya han comenzado los preparativos. El entendimiento se concretó durante la visita a Moscú del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió el miércoles con el líder ruso.