Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, aclaró que la propuesta presentada por la congresista oficialista, Carmen Ligia Barceló, que busca establecer un tope de seis meses del valor del salario a la cesantía laboral, no representa la posición oficial del partido.

Díaz explicó que la diputada por Hato Mayor está en pleno derecho de someter y defender cualquier iniciativa legislativa, pero precisó que el bloque oficialista está unificado en torno a mantener los derechos adquiridos de los trabajadores.

La propuesta de Barceló se analiza actualmente en una comisión especial de trabajo, junto a otras tres iniciativas relacionadas con la reforma al Código Laboral.