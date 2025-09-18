Wilson Camacho resalta que el Ministerio Público enfoca grandes esfuerzos en velar por los derechos a las víctimas

Fuente Externa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que, en la actual gestión, que encabeza la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público enfoca sus esfuerzos en velar por la protección de los derechos de las víctimas, las cuales, históricamente, han sido olvidadas en el proceso penal.

“Algo que ha decidido la señora procuradora general de la República es centrar la atención del Ministerio Público en la víctima; por varias razones, y una de esas razones es que la víctima ha sido una olvidada en el proceso penal, por duro que eso suene”, dijo el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Camacho se refirió al tema en el marco de la reunión del Equipo Nacional de Coordinadoras de Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público, realizado en el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).

El procurador adjunto destacó que el proceso penal aseguró, a través de la historia, que el imputado pueda contar con abogados, privados o de oficio, que puedan asegurarle su protección en el marco de un Estado de derecho, algo que no se da en la misma medida para las víctimas.

El Ministerio Público, por instrucciones de su actual titular, ha asumido un enfoque de protección a la víctima en su labor para proteger a las personas y a la sociedad, indicó Camacho, al referirse a iniciativas como el inicio del proceso para el concurso de oposición en el que se escogerán a 100 abogados que estarán adscritos al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

El director de Persecución sostuvo que dentro de los retos que tiene la gestión que encabeza la procuradora ante el compromiso asumido, está todo el tema de la reparación a la víctima.

“Tenemos que ahora, en la filosofía de servicio que impulsa la señora procuradora general de la República, estamos promoviendo la frase: ´Un Ministerio Público centrado en las personas´, porque estamos frente a una nueva visión de proteger y empoderar a las víctimas”.

En encuentro, que se centró en garantizar el acceso a la justicia protegiendo los derechos para las mujeres afectadas por la violencia, el procurador adjunto destacó el valor de contar con datos acabados, que permitan la elaboración de políticas que contribuyan a un accionar más efectivo en la persecución de los agresores.

Sostuvo que los datos son importantes para estrategias de persecución y prevención efectivas para la sociedad.

Por su parte, la fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio Público, calificó el encuentro como enriquecedor. Confió en que se puedan seguir coordinando acciones y mejoras en la capacidad de respuesta a las víctimas de violencia machista, así como también en temas de protección a víctimas y para mejorar la persecución.