Yankees derrotan a Cleveland 4 por 2 y detienen racha de cuatro derrotas al hilo

Por León Felipe Rodríguez

EN NUEVA YORK.-El relevista dominicano Wandy Peralta logró su segunda Victoria, luego de retirar a los bateadores que enfrentó en el triunfo de su equipo Yankees de Nueva York que se llevaron a los Guardianes de Cleveland, 4 vueltas por 2.

Peralta (2-0) sacó dos outs y Michael King trabajó una entrada y dos tercios sin hits para su segundo salvamento, ponchando a tres.

Por los Guardianes, los dominicanos Amed Rosario de 4-1 con una anotada, José Ramírez de 4-2 con una anotada.

Puede interesarle: El dominicano Roansy Contreras carta de triunfo de Los Piratas



EN MIAMI,- Los Bravos de Atlanta blanquearon 6-0 a los Marlins de Miami, parido en el cual el lanzador dominicano Sandy Alcántara, cargó con la derrota (1-3).

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 4-2 con una anotada.

Por los Marlins, los dominicanos Bryan de la Cruz de 4-1, Jesús Sánchez de 3-0, Jean Segura de 2-0.

EN ST. PETERSBURG.- Los Rays de Tampa Bay superaron a los Piratas de Pittsburhg 4 vueltas por 1.

Por los Piratas, los dominicanos Santana de 3-0 con una empujada, Rodolfo Castro de 3-0. Mientras que por los Rays,. Los dominicanos Wander Franco de 3-1 con una remolcada, Manuel Margot de 2-1 con una anotada, José Siri de 3-1 con una anotada.

En otro partido, en el triunfo de los Nacionales de Washington 4 porf 1 sobre los Cubs de Chicago, Los dominicanos Jeimer Candelario de 4-1, Robles de 2-2 con una anotada..

EN OTROS RESULTADOS DEL MARTES 2 DE MAYO

Boston 7 Toronto 6

White Sox 3 Twins 2

Orioles 11 Kansas 7

Angelinos 5 Cardenales 1

Texas 6 Arizona 4

Gigantes 2 Astros 0

Cerveceros 3 Rockies 2

Cincinnati 2 San Diego 1

Marineros 2 Oakland 1

Dodgers 13 Phillies 1

El parido entre Mets y Detroit fue suspendido por lluvias

JUEGOS HOY MIERCOLES 3 MAYO

Mets Vs Detroit 1:40 pm

Arizona Vs Texas 2:05 pm

Gigantes Vs Astros 2:10

Phillies Vs Angelinos 4:10

Cincinnati Vs San Diego 4:10

Atlanta Vs Marlins 6:40

Mets Vs Detroit 6:40

Piratas Vs Tampa Bay 6:40

Cubs Vs Washington 7:05

Cleveland Vs Yankees 7:05

Minnesota Vs White Sox 7:10

Toronto Vs Boston 7:10

Orioles Vs Kansas 7:40

Dodgers Vs Cardenales 7:45

Cerveceros Vs Rockies 8:40

Marineros Vs Oakland 9:40