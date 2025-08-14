Fuente Externa

Medellín, Colombia – . La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, instó a que América Latina asuma con decisión el liderazgo en Inteligencia Artificial (IA) como herramienta estratégica para impulsar la competitividad, la productividad y la equidad social, durante su conferencia magistral en el encuentro internacional “Inteligencia Artificial en Latinoamérica: Futuro y Prospectiva”, celebrado en Medellín, Colombia.

En su discurso, Cuello precisó que la IA ya no es una opción, sino una urgencia estratégica para el progreso de la región, y que su adopción debe estar acompañada de estrategias nacionales sólidas, inversión decidida y un enfoque ético que ponga a la persona en el centro, tal como promueve el último informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante su intervención, destacó que en este momento, solo 7 países de la región cuentan con una estrategia nacional de IA, mientras que la inversión en Investigación y Desarrollo no supera el 1% del PIB, y es aún menor en IA, sumado a esto, explicó cómo profesionales altamente capacitados migran hacia otros países, debilitando la capacidad de innovación local.

Hizo un llamado a renovar los sistemas educativos heredado del siglo XIX que no preparan a los estudiantes para la era digital y ha recomendado un modelo centrado en pensamiento crítico, la creatividad y el uso ético y responsable de la IA.

La doctora Cuello presentó estudios que muestran evidencias de cómo el uso de la IA reduce tiempos de trabajo y fortalece políticas sociales, destacnado su potencial para transformar vidas y resolver problemas estructurales,

“América Latina no es pobre en talento, es pobre en visión estratégica común”, afirmó, llamando a construir una red regional de IA al estilo de la Unión Europea. Urgió a definir marcos claros para evitar abusos y formar a las nuevas generaciones en el uso correcto de la tecnología y recalcó que sin conectividad y actualización permanente, la región no podrá competir globalmente.

Zoraima Cuello reafirmó su compromiso con una transformación digital inclusiva y competitiva, que no solo impulse el crecimiento económico, sino que reduzca desigualdades y fortalezca el desarrollo humano en América Latina.

Este encuentro fue organizado por la Red de Inteligencia Artificial de América Latina con el apoyo de la Universidad Lux de México y la Universidad CEIPA de Colombia.