Zoraima Cuello: “Más de 80 millones en alquileres del ITLA por 2 locales”

Por Joselito Feliz

Santo Domingo, R.D. – La vicepresidenta del PLD Zoraima Cuello denunció el uso ineficiente de los recursos públicos destinados al desarrollo tecnológico del país, tras revelarse que solo en dos extensiones del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) —San Francisco de Macorís y Nagua— el Gobierno ha comprometido más de RD$80 millones en contratos de alquiler por cinco años, sin haber construido una sola edificación propia.

En su artículo publicado en Diario Libre, titulado “ITLA | Arrendar el presente o edificar el futuro”, Cuello cuestiona la decisión que —según la ex candidata vicepresidencial— revela la falta de planificación y visión de largo plazo en materia de educación superior tecnológica.

“El problema no es solo el monto, sino lo que representa: cada millón alquilado es una oportunidad perdida para construir el futuro”, afirmó Cuello.

La líder política sostuvo que este tipo de decisiones refleja una mirada cortoplacista que posterga el verdadero desarrollo y “se confunde gasto con inversión”.

Cuello criticó que, tras cinco años de gestión, no exista un plan de construcción para estos institutos, lo que —según advirtió— demuestra nuevamente que la administración actual se concentra más en ceremonias y cortes de cinta que en soluciones integrales a los principales problemas del país.

“Un gobierno que alquila el conocimiento compromete el porvenir del país. Los pueblos no progresan arrendando, progresan edificando”, señaló.

Finalmente, Cuello hizo un llamado a la rendición de cuentas y a una revisión de las prioridades del gasto público, exhortando a que los recursos de la educación tecnológica se orienten a proyectos sostenibles que dejen patrimonio, capacidades y oportunidades reales para la juventud dominicana.