19 de marzo: de Azua a la Zona Oriental, la historia que une batalla, ley y memoria en SDE

Por la Redaccion

En la memoria histórica dominicana, el 19 de marzo se levanta como una fecha cargada de significados que se entrelazan entre la lucha, la fe y las contradicciones de nuestro pasado.

Ese día, en 1844, en los llanos de Azua, se libró una de las batallas más decisivas de nuestra naciente República.

Bajo la conducción de Pedro Santana y el general Antonio Duvergé, hombres de distintos orígenes combatieron juntos en defensa de una idea todavía frágil: la independencia. Allí no solo se enfrentaron ejércitos, sino visiones de futuro, en medio de una tierra que comenzaba a definirse a sí misma.

Pero el 19 de marzo no pertenece únicamente a Azua. Coincidencialmente —o quizás como una de esas ironías que tanto abundan en la historia—, ese mismo día, pero en 1812, treinta y dos años antes, en la llamada España Boba, se producía un hecho de gran trascendencia: la promulgación de la Constitución de Cádiz. Aquella carta magna, nacida en medio de tensiones imperiales, proclamaba principios que, en teoría, incluían la supresión de la esclavitud dentro del régimen español. según Wikipedia

Es precisamente en ese contexto donde emerge la figura de Pedro Seda, un hombre que no se conformó con que las leyes existieran solo en el papel. Exigía su cumplimiento en este lado del Caribe, donde la realidad se resistía a obedecer los dictados de Cádiz. Ante la negativa de las autoridades, se alzó en lo que se conocería como la revuelta de Mojarra y Mendoza, un acto de rebeldía que evidenciaba la distancia entre la norma y la práctica colonial.

Su destino fue trágico. Pedro Seda fue ahorcado en la cruz de Mendoza, convirtiéndose su muerte en símbolo y memoria. De ese hecho surgiría el nombre de La Cruz de Mendoza, hoy un barrio perteneciente a Santo Domingo Este, como una forma de fijar en el tiempo aquel 19 de marzo: día de San José, día de la Constitución de Cádiz, y día también de una lucha silenciada que reclamaba justicia.

Así, el 19 de marzo dominicano no es una fecha única, sino un cruce de caminos donde confluyen batallas, ideales incumplidos y sacrificios que aún resuenan en la historia nacional.