Abinader entrega equipos militares, vehículos blindados FURIA, sistemas de drones y unidades de mitigación de desastres para fortalecer la seguridad nacional

Santo Domingo.- Como parte del proceso continuo de modernización institucional orientado a fortalecer la seguridad nacional, la vigilancia del territorio y la capacidad de protección de la población, el presidente Luis Abinader realizó la entrega de nuevos equipos militares, tecnológicos y de respuesta a emergencias a las Fuerzas Armadas.

Durante la entrega fueron incorporados vehículos operativos que corresponden a la primera partida programada para el año 2026, destinados al patrullaje, transporte de personal y apoyo logístico, ampliando la movilidad táctica y la capacidad de despliegue en todo el territorio nacional.

El mandatario realizó además la entrega formal de tres vehículos blindados FURIA modelo VBD-1, los primeros modelos de vehículos blindados ensamblados por la Industria Militar Dominicana, marcando un hito en el desarrollo de la capacidad industrial de defensa del país y fortaleciendo las unidades especializadas de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, fueron entregados modernos sistemas destinados a aumentar la capacidad operativa de las unidades tácticas y especializadas, incluyendo lanzadores automáticos de granadas calibre 40 mm, ametralladoras livianas de diferentes calibres, carabinas y fusiles de alta precisión, así como subametralladoras de última generación para unidades de operaciones especiales.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, precisó que esta dotación constituye la primera fase de un proceso de incorporación progresiva de equipos militares, que continuará ejecutándose por etapas conforme al plan de fortalecimiento institucional.

Indicó, que uno de los componentes más relevantes fue la incorporación de sistemas tecnológicos de vigilancia estratégica, entre ellos drones autónomos de reconocimiento para el monitoreo terrestre, marítimo y de áreas de interés nacional, junto a nuevos sistemas anti-UAV destinados a la detección, identificación e inhibición de aeronaves no tripuladas que puedan representar amenazas a la seguridad.

Estas herramientas fortalecen el nivel estratégico del sistema de comando, control, comunicaciones, ciberdefensa e inteligencia, ampliando la capacidad de vigilancia permanente del territorio nacional y el control del espacio aéreo.

Asimismo, el ministro informó que el Gobierno dispuso el fortalecimiento de la asistencia a la población mediante la entrega de equipos especializados al Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres (CEMED), que recibió: un camión de bomberos urbano; un camión de bomberos forestal y un camión de búsqueda y rescate.

Con estos recursos se incrementa la preparación institucional para actuar ante incendios, desastres naturales y situaciones de emergencia, reforzando el apoyo a la defensa civil y la protección de la ciudadanía.

Onofre destacó, además, que estas incorporaciones responden a una estrategia integral que combina defensa, tecnología y gestión de riesgos, permitiendo a las Fuerzas Armadas enfrentar de manera más eficiente las amenazas contemporáneas y brindar asistencia oportuna a la población en situaciones críticas.

La entrega forma parte del programa de modernización que impulsa el Estado dominicano para garantizar la seguridad, la soberanía y la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos.