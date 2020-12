Academia de Policía Municipal dice está apegada a Ley y autorizada por Estado

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,381 Nuevos 165,035 Fallecidos: 2,404 Recuperados: 127,106 Activos: 35,525

Enviado por Academia Internacional de Policía Municipal, sin edición:

Por este medio la Academia Internacional de Policía Municipal – AIPOM, representada por Coronel Lourdes Margarita Carpio Morla y el Coronel Joel Alexis Mora Tejeda, declara a la opinión pública nacional que el comunicado publicado en diarios de circulación nacional, en fecha 23-12-2020, NO hace alusión a esta Institución, la cual tiene vigencia apegada a las normas legales establecidas en los artículos 173 y 174, de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, Con la debida autorización del Estado dominicano a través del Ministerio de Interior y Policía y adscritos a algunos ayuntamientos del País.

Bajo Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana, y su Reglamento 40-08, en su artículo 2, se expresa que la Academia Internacional de Policía Municipal – AIPOM podrá, trasladar su domicilio a cualquier otro punto del interior del país o el extranjero y establecer sucursales, oficinas y agencias en cualquier lugar de la República Dominicana o del extranjero.

Dando cumplimento a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, el Ayuntamiento Municipal de Las Lagunas de Nisibon, de fecha 23-1-2020, estamos facultados para la emisión de rangos, insignias, placas y uniformes militares bajo la denominación de Policía Municipal, debidamente autorizado por el Estado dominicano a través del Ministerio de Interior y Policía y adscritos a algunos ayuntamientos del País.

La Misión de la Academia Internacional de Policía Municipal – AIPOM es “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana, trabajar por el prójimo como una institución educativa egresando un capital humano confiable, velando por la pacífica convivencia, y protegiendo a las personas y sus bienes de acuerdo con la Ley, logrando con ello una mejora en la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos.

Bajo esta denominación se establece llevar a cabo una reestructuración del sistema de Policía Municipal a nivel nacional que actualmente se rige en la Republica Dominicana, potenciando el papel pedagógico, brindando asesoría especializada a los ayuntamientos y fomentar la regulación del marco legal de los policías municipales, articulando esfuerzos con otras instituciones similares de cooperación nacional e internacional, entidades públicas y privadas que conforman el Estado dominicano para el cumplimiento de nuestra misión.

Nos desempeñamos en respeto y colaboración con instituciones estatales como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicana, manteniendo la separación de las funciones que competen a cada una de estas instituciones, de acuerdo a las normas vigentes. Por lo cual, nos desligamos de cualquier hecho bochornoso y fraudulento que ponen en práctica organizaciones y personas, las cuales carecen de las autorizaciones correspondientes para operar en el territorio dominicano; y cuya trayectoria está manchada con antecedentes de violaciones a las leyes dominicanas, y a los reglamentos que rigen en materia de los cuerpos policiales municipales.

Condenamos enérgicamente la actitud de falsificar la firma del honorable Presidente constitucional de la República Dominicana, Lcdo. Luis Abinader Corona; hecho deleznable que pudiera, de manera momentánea, empañar el buen desempeño de los Cuerpos Policiales Municipales en la República Dominicana.

Esperamos que hechos como este no vuelvan a ser repetidos por ninguna Institución; lo cual repudiaremos de manera categórica, ya que no es nuestra manera de accionar. Estamos para servir a nuestra nación. No para servirnos a nosotros mismos.

