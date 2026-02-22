Fuente Externa

Santo Domingo Este.-El alcalde Dío Astacio recibió en su despacho al neurocirujano José Joaquín Puello Herrera, director de la Ciudad Sanitaria “Dr. Luis Eduardo Aybar”, con el propósito de coordinar y consolidar mecanismos de colaboración que garanticen una atención médica más directa, eficiente y accesible para los ciudadanos de Santo Domingo Este.

Durante el encuentro, el alcalde Astacio destacó la importancia de estrechar vínculos institucionales con la Ciudad Sanitaria, ante la alta demanda de pacientes provenientes de este municipio.

“Nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar el bienestar de nuestra gente. Trabajar de forma conjunta con la Ciudad Sanitaria permitirá que nuestros niños, envejecientes y familias vulnerables puedan acceder oportunamente a los servicios y procedimientos de alta complejidad que requieren”, afirmó Astacio.

De su lado, el Dr. Joaquín Puello, manifestó que la mayoría de los pacientes que asisten a la ciudad sanitaria corresponden a Santo Domingo Este. “Para nosotros sería de gran aporte la implementación de una ruta de transporte para facilitar el traslado de pacientes y acompañantes desde SDE hacia el hospital”, expresó el Dr. Puello.

Asimismo, manifestó que este espacio hospitalario está compuesto por seis centros de atención, manejo de patologías complejas, que se caracteriza por su nivel tecnológico avanzado y su capacidad académica, convirtiéndolo en un referente nacional en servicios de salud.

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de implementar soluciones concretas para optimizar el acceso de los residentes del municipio a los servicios de la Ciudad Sanitaria. Entre las iniciativas contempladas destaca la posibilidad de establecer transporte gratuito que facilite el traslado de pacientes y acompañantes desde Santo Domingo Este, un recurso que representaría un alivio significativo para las familias con menores recursos.

Con este acercamiento institucional, Santo Domingo Este y la Ciudad Sanitaria “Dr. Luis Eduardo Aybar” no solo consolidan un modelo de colaboración efectivo, sino que abren un camino donde la cercanía geográfica se transforma en oportunidad real de vida, y la coordinación entre instituciones se traduce en esperanza tangible para miles de familias que ahora podrán acceder a salud de calidad sin barreras.