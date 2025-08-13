Alcaldía del DN y Aduanas realizarán segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares el 24 de agosto

Fuente externa

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas anunciaron la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares, a efectuarse el domingo 24 de agosto.

La esperada segunda versión de este gran evento que educa sobre el cuidado del medioambiente, tendrá en lugar el Palacio Municipal de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las entidades informaron para realizar el canje, los acompañantes de los menores deberán presentar sus cédulas de identidad que certifique que residen en el Distrito Nacional.

“Mi gente querida del Distrito nacional, el domingo 24 de agosto te esperamos en el Palacio Municipal del Centro de los Héroes para una nueva entrega de Plásticos por Útiles Escolares”, indicó Carolina Mejía, a través de un video colgado en redes sociales.

Al aclarar que solo podrán participar personas que residan en el Distrito Nacional, Carolina invitó a colectar las botellas para ser intercambiadas por las mochilas y tabletas durante la actividad.

Las bases del canje indican que por mil botellitas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares; mientras que por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles.

En la primera edición de Plásticos por Útiles Escolares, la Alcaldía del Distrito Nacional recolectó 7.2 millones de botellas plásticas, consolidándose junto a Plásticos por Juguetes, como la iniciativa más grande de conciencia ambiental del país.

Gracias a este gran esfuerzo, en las distintas ediciones de ambas actividades, se han sacado de las calles cerca de 18 millones de botellas plásticas.

La Alcaldía del Distrito Nacional y Aduanas agradecieron el respaldo para esta edición de: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Industrias San Miguel, Bandex, Lam, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de amor, Ultra Clean, Constructora Bisonó y Café Santo Domingo.