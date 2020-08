Algunos dirigentes del PRM en SDE no quieren empleos; solo aspiran a tener un cheque sin dar un golpe

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 90,561 Fallecidos: 1,554 Recuperados: 59,949 Activos: 29,058

Por Robert Vargas

Quienes ahora asumen como responsables de algunas instituciones del Estado deben cuidarse tanto como sea posible de sus propios compañeros del Partido Revolucionario Moderno, muchos de los cuales no aspiran a tener un puesto en el Estado para trabajar.

Lo que ellos desean es que, por su condición de “dirigentes del partido” les asignen un cheque para cobrarlo cada mes sin tener que trabajar.

No solo eso, sino que aspiran a que su “sueldo” sea jugoso, quizás mayor que el de aquellos que sí trabajan.

Escuchando algunas expresiones en ese sentido de parte de algunos dirigentes del PRM en Santo Domingo Este, no me queda otra cosa que pensar que estos son peores que los anteriores. Ni siquiera disimulan.

Con la particularidad de que buena parte de ellos son analfabetos funcionales, buenos para llenar guaguas, pero incapaces de ser servidores públicos realmente capacitados.

Por ahí existen algunos funcionarios que apenas se están estrenando sobre los cuales se les lanzarán múltiples compañeritos no para que les den un puesto de trabajo, sino para que les asignen un cheque.

Mi sugerencia es que se cuiden de ese tipo de personas. Si no tienen las competencias necesarias para cubrir una vacante, pues que no la ocupe.

Jamás deben colocarlos en nóminas si no desempeñan una función.

Después de todo, es con los impuestos de los contribuyentes que ellos piensan darse la buena vida sin tener que trabajar.

¡Ah! Si a usted no le sirve el sombrero, no se lo ponga, que no era para Usted.