Fuente Externa

Los Mina, Santo Domingo Este.- La Uniòn de Voleibol de la Provincia Santo Domingo, anunciò la celebraciòn de la Copa Navideña U-23, Soñadora Sport, a desarrollarse del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 2025.

El torneo tendrà dedicatoria especial al licenciado Rafael Castillo (Rafelin), subdirector de los Comedores Econòmicos del Estado. Tambièn, Inmemoriam al profesor Rubèn Andicin.

El profesor Manuel (Wascar) Nin, presidente de La Uniòn de Voleibol de la provincia Santo Dominto que organiza el evento, informò que las competencias tendràn como escenario el techado del Liceo Ramòn Emilio Jimènez en Los Mina.

Wascar Nin dijo que el acto inaugural serà el viernes 28 de noviembre a partir de las 5:30 pm en la cancha del referido centro educativo, con la participaciòn de los equipos: San Lorenzo, Villa Carmen, Cachorros de Cristo Rey, Ozoria Liz, Inespre y Raùl Castro.

Nin, quien tambièn es presidente del Club Deportivo y Cultural San Lorenzo, informò que la jornada inaugural de competencia, enfrentarà a los equipos: San Lorenzo Vs Inespre y Villa Carmen Vs Cachorros de Cristo Rey.

El dirigente deportivo hizo un llamado a dirigentes y jugadores de los diferentes clubes y ligas de voleibol y a los amantes de ese deporte a disfrutar del evento.