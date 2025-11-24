Anuncian que el pastor Dío Astacio repartirá romo y cerveza en zonas del PRM de SDE

Por Isaura Estévez

En un encuentro realizado con militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) un regidor de los Mina Norte dueño de negocios de azar anunció que el pastor Dío Astacio entregará romo, cerveza, sidra e incluso whisky en las fiestas que se realizarán en cada zona del municipio Santo Domingo Este. El encuentro tuvo lugar el viernes 21 en el local de la zona N2, prestado a la región que dirige el funcionario municipal vinculado al negocio de loterías. Además, ese mismo concejal informó que el alcalde otorgará dos empleos por zona.

Algunos dirigentes atribuyen el anuncio a una medida desesperada de la dirigencia del PRM en Santo Domingo

Este, que ha fracasado en el proceso de verificación y certificación de la militancia, ya que hasta la fecha solo se ha verificado alrededor del 50% de los proyectados. Incluso se ha amenazado con cancelar a los empleados que no completen la verificación.

El regidor también anunció iniciativas destinadas a dinamizar las zonas comunitarias, que según explicaron, se encuentran desmotivadas. La estrategia contempla la intervención de diversas instituciones sociales del Gobierno, mientras que la administración y organización de los operativos quedará a cargo del Ayuntamiento. En coordinación con el Ayuntamiento, el Plan Social de la Presidencia entregará una funda por cada zona como parte del operativo de asistencia.

Asimismo, las autoridades locales informaron que se procederá a legalizar los proyectos zonales, una estructura territorial que había sido dividida previamente y que ahora será formalmente reconocida para fortalecer su funcionamiento organizativo.

Durante el encuentro, el regidor de banca de lotería destacó el trabajo del alcalde Astacio, subrayando que la gestión municipal actual responde a los lineamientos del PRM. Señaló, además, que “quienes no han recibido liquidación es porque eran botellas”, comentario que algunos asistentes interpretaron como una indirecta hacia la pasada gestión del exalcalde Manuel Jiménez.

Sin embargo, la mayoría de los militantes del PRM criticaron el exceso de elogios al pastor , ya que muchos empleados que no han recibido prestaciones cumplían con su horario. Aunque el alcalde no tiene directores peledeístas, llama la atención que la mayoría de los empleados no son del PRM y que muchos directores ni siquiera votan en el municipio.

En la reunión también se mencionó que uno de los regidores recibirá mayores recursos y empleos debido a que su zona fue la más votada en las pasadas elecciones. Según las fuentes, todos los repartos y asignaciones se realizarán en coordinación directa con el alcalde Astacio, con el objetivo de reforzar su liderazgo territorial.

No obstante, se escucharon algunas quejas, como la del regidor que invoca espíritu de madrugada en el cementerio de Los Mina, quien expresó que “toca puertas y no consigue nada”, a diferencia de otros representantes.

Fuentes consultadas aseguran que a los regidores les ha ido “muy bien” con la actual administración municipal, y que incluso los concejales de oposición estarían recibiendo grandes beneficios de la gestión.

Con este reparto de bebidas anunciado por el regidor, que será entregado por el alcalde , y el poder que le ha otorgado el Gobierno, se consolidaría la candidatura de Dío Astacio a presidente del PRM en Santo Domingo Este.