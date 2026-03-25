Armada de República Dominicana fortalece la seguridad marítima con inauguración de destacamento en Cabrera

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La Armada de República Dominicana dejó inaugurado un moderno destacamento naval en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, como parte de las acciones estratégicas orientadas a reforzar la vigilancia costera y consolidar el control de los espacios marítimos en la región Norte del país.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., junto al comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD., quienes destacaron la importancia de esta infraestructura para el fortalecimiento de la seguridad nacional y la protección de los intereses marítimos del Estado dominicano.

Esta nueva instalación se integra al proceso de modernización y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, elevando significativamente la capacidad de respuesta operativa ante amenazas como el tráfico ilícito, la pesca ilegal y otras actividades que atentan contra la soberanía y el orden en los espacios marítimos.

Durante la actividad, el comandante general de la Armada resaltó que el destacamento de Cabrera permitirá una vigilancia más efectiva del litoral norte, incrementando la capacidad de disuasión, optimizando las operaciones de interdicción marítima y garantizando una respuesta más ágil ante situaciones de emergencia, en beneficio directo de las comunidades costeras.

El proyecto fue presentado por el director de Ingeniería de la Armada, capitán de navío Ulises Rafael Uribe Vásquez, ARD., y responde a una visión estratégica orientada a dotar a las unidades navales de infraestructuras modernas, funcionales y alineadas con las exigencias operativas actuales.

La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y militares, en respaldo a esta iniciativa que reafirma el firme compromiso del Gobierno dominicano y de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía nacional, la seguridad marítima y la protección de los recursos naturales.

Con esta obra, la Armada de República Dominicana continúa consolidando su capacidad para garantizar la vigilancia, el control y la defensa de los espacios marítimos, en cumplimiento de su sagrada misión de salvaguardar la integridad territorial de la nación.