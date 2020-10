Así se fue Katy Báez del ASDE; otra funcionaria que abandona a Manuel Jiménez + Fotos

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +419 Nuevos 126,332 Fallecidos: +2 Nuevos 2,236 Recuperados: 104,486 Activos: 19,610

Por Robert Vargas

La prevista y anticipada renuncia de Katy Báez de la Dirección Administrativa del Ayutamiento de Santo Domingo Este, ha sido un duro golpe para el alcalde Manuel Jiménez, que ve hoy cómo se le va de las manos una de las funcionarias que le acompañó desde el principio.

Sin embargo, la partida hoy, viernes, de Katy Báez, sirvió para que sus colaboradores, compañeros de trabajo y otros ex colegas suyos le hicieran una fiesta de despedida, con uvas y golosinas incluidas, como muestra de su aprecio por ella.

Báez, una próspera empresaria, le dedicó seis meses continuos al municipio desde el ASDE donde aprendió cuestiones tan importantes sobre cómo se deben hacer las cosas y “cómo no deben ser hechas”.

Nacida en el vecindario de Katanga, un barrio popular del norte de Los Mina, la ahora ex funcionaria de Ayuntamiento llegó a esa institución como subalterna de Manuel Jiménez, donde quedó totalmente eclipsada, y se vio precisada a afrontar situaciones que, muy posiblemente, no fuero de su agrado, pero que ella, prefiere no mencionar, al menos públicamente.

Desde hace varias semanas, Katy Báez le había informado a Jiménez su intención de marcharse del Ayuntamiento, pero el alcalde le pidió, según distintas fuentes, que no lo hiciera sino hasta el día 30 de octubre, después que él regresara a República Dominicana de su viaje de siete días a Estados Unidos, desde donde regresó hace un par días cargado de promesas, como en los tiempos de campaña electoral.

Báez mantuvo firme su decisión de irse del Ayuntamiento y hoy lo hizo en medio de cánticos, brindis, abrazos y risas en el marco de un encuentro que desafió el distanciamiento social y donde todos se arriesgaron a contagiarse con el nuevo coronavirus, si es que alguno es portador asintomático.

De ahora en adelante, la ex funcionaria continuará al frente de sus empresas y “dándole calor” a su fundación homónima.

La renuncia de Báez se suma a la larga lista de colaboradores de Jiménez que, por uno u otro motivo, han decidido alejarse del ASDE para volar con sus propias alas o, sencillamente, dejar que Jiménez sea el artífice y ejecutor de sus éxitos o fracasos.