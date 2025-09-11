Por Odalis Sanchez

LA VEGA, RD.- El entrenador del equipo nacional de Pentatlón Moderno, Kenny Núñez Veras, entregó el miércoles las indumentarias a los atletas que viajarán este jueves a Quito, Ecuador, para competir en el IV Abierto Nacional y una Base de Entrenamiento de Altura.

Así como también, competirán en el Clasificatorio Panamericano de Lima 2027, en Buenos Aires, Argentina, y en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, en un evento deportivo que se realizará del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

Núñez Veras informó que, en la ciudad de Quito, Ecuador, los pentatletas dominicanos estarán en ese Abierto Nacional y la Base de Entrenamiento de Altura del 11 de septiembre y 2 de octubre del 2025, y a Buenos Aires, Argentina, del 4 al 10 de noviembre.

Destacó el versado dirigente y entrenador nacional que las escuadras quisqueyanas masculina y femenina están en fuerte etapa de entrenamientos y preparación con miras a su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La entrega de las indumentarias se hizo en el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), institución que ha acogido a los atletas de Pentatlón Moderno, en ambas ramas, y le ha dado un importante apoyo logístico, en especial el director general José Luis Bautista.

Los atletas que recibieron sus indumentarias deportivas como t-shirts, franelas y licras para competir fueron las féminas Karina Fermín y Ana Leidys Arias, y los varones, Brandy Benjamín, Gabriel Domínguez, José Ozoria y Bryan Almonte, quienes viajarán a Quito, Ecuador, la mañana del jueves por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Los mencionados atletas, para conformar los diferentes seleccionados, obtuvieron los mejores resultados en los dos controles selectivos y de evaluación que se realizaron en el Distrito Nacional y en La Vega, con la finalidad de prepararlos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Valoró el patrocinio y auspicio de Batú Wear, Cooproharina, Comité Olímpico Dominicano (COD), el Ministerio de Deportes y su incumbente, ingeniero Kelvin Cruz, y José Luis Bautista, director del Alodom.