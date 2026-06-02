RD se medirá a la mundialista Panamá en partido de preparación este miércoles

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SANTO DOMINGO.- La Selección Dominicana de Fútbol enfrentará a su similar de Panamá este miércoles 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá a partir de las 8:45 (hora dominicana) de la noche, partido amistoso que servirá de preparación de cara a la venidera Liga de Naciones 2026-2027 en la que buscará una nueva clasificación a Copa Oro.

El duelo será transmitido por CDN Deportes en señal abierta para todo el país en vivo y directo desde el propio Estadio Rommel Fernández. Se esperan más de 30 mil personas para el partido que servirá de despedida para los anfitriones que partirán al Mundial FIFA 2026.

El delantero Mariano Díaz y el defensor Noah Dolenmaller se unieron a la concentración tricolor la tarde del domingo y este lunes se entrenaron por primera vez junto al grupo. Este lunes se completan los 25 jugadores convocados con la llegada de Peter González proveniente desde España.

La escuadra quisqueyana arribó desde el pasado jueves a territorio panameño donde comenzó a preparar su compromiso bajo las órdenes del seleccionador Marcelo Neveleff.

Desde entonces ha ido asimilando las fuertes temperaturas y porcentaje de humedad que se han presentado en el país canalero por estos días. Los entrenamientos se han desarrollado con total normalidad y hay un buen ambiente dentro del seleccionado nacional.

El encuentro además servirá como despedida del histórico guardameta Miguel Lloyd, quien suma 48 partidos oficiales con la Absoluta y formó parte de todos los procesos -Sub15, Sub-17, Sub-20, Sub-23 y Mayores- desde el año 1998.

Lloyd formó parte del conjunto patrio que disputó los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, debutó en la Absoluta en 2004 y estuvo entre los héroes que lograron la histórica primera clasificación de República Dominicana a la Copa Oro 2025 y el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones

Para él será un partido especial también ya que es muy querido por la afición panameña tras haber militado varios años en el fútbol canalero, donde además salió campeón jugando para el Árabe Unido en la primera división.

A pesar de las ausencias de jugadores habituales como Júnior Firpo, Heinz Mörschel, Edison Azcona, Edgar Pujols, Juan Familia y Ronaldo Vásquez, el combinado dominicano cuenta con una buena mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes para afrontar este duelo de alto nivel.

La convocatoria está compuesta por los porteros: Xavier Valdéz (Nashville SC – USA), Edwin Frías (Cibao FC – RD), Anthony Núñez (Mandsfield Town FC – Inglaterra) y Miguel Lloyd (Cibao FC – RD).

Defensores: Jéremy Báez (Atlético Pantoja – RD), Israel Boatwright (Inter Miami CF – USA), Joao Urbáez (Flamurtari Vlore- Albania), Luiyi De Lucas (Krasava FC – Chipre), Brayan Ademán (RS Gimnástica De Torrelavega – España), Alejandro López (Rayo Vallecano – España) y Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive – USA).

Mediocampistas: Alessandro Ovalle (ASD Sant’ Angelo – Italia), Manny Rodríguez (Linares Deportivo – España), Pablo Rosario (FC Porto – Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Yordy Álvarez (Atlético Pantoja – RD), Lucas Bretón (Málaga CF – España),

Delanteros: Mariano Díaz (Deportivo Alavés – España), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia), Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Peter González (Real Valladolid – España), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Anyelo Gómez (O&M FC – RD), Erick Paniagua (SD Aucas – Ecuador) y Adrián García (CD Leganés – España).