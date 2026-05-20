Unión Deportiva de La Altagracia respalda realización de un censo especial en la provincia

Presidente de la UDEPA, Snyder Zorrilla, ve viable planteamiento del senador Barón Duluc

Por Odalis Sanchez

LA ALTAGRACIA, RD.- La Unión Deportiva de la Provincia La Altagracia (UDEPA), y sus 18 Asociaciones Deportivas que la conforman, expresan públicamente su respaldo total a la iniciativa presentada por el senador provincial, Rafael Barón Duluc, para la realización de un censo especial para La Altagracia y sus municipios.

La UDEPA y sus Asociaciones emitieron un comunicado en el que sostienen que como entidad comprometida con el desarrollo social, comunitario y deportivo de la Provincia La Altagracia, entienden que esa propuesta representa un paso trascendental para conocer con mayor precisión la verdadera realidad poblacional de una de las provincias de mayor crecimiento económico, comercial, turístico y poblacional, en la República Dominicana.

El documento lo firman el presidente de la UDEPA, Snyder Zorrilla, y el secretario general Frank Núñez, en representación de las Asociaciones que también lo firmaron en mayoría, 13 de las 18, que son baloncesto, voleibol, karate, taekwondo, atletismo, ajedrez, fútbol, boxeo, ciclismo, cronistas deportivos, arte y cultura, softbol y bádminton.

Zorrilla, quien sirvió de vocero de la UDEPA y sus asociados, expresó que “más que nunca necesitamos datos reales y actualizados que permitan planificar el presente y el futuro de nuestra gente. Saber cuántos somos, dónde estamos y cuáles son nuestras necesidades”.

“Es fundamental para garantizar una mejor distribución de los recursos, mayores inversiones y políticas públicas más justas para nuestras comunidades”, aseveró el dirigente deportivo.

Indicó que “desde el deporte, esta iniciativa también tiene una importancia enorme. Un censo especial permitirá identificar nuestras debilidades en materia de instalaciones deportivas, conocer el crecimiento de nuestras comunidades, determinar dónde hace falta mayor apoyo público-privado y entender cuántos jóvenes practican deporte en cada zona de la provincia”.

Exclamó que “solo así podremos planificar de manera más eficiente el desarrollo deportivo de La Altagracia, en especial su municipio cabecera de Higüey y los de las zonas turísticas”.

Resaltó que en la UDEPA creemos firmemente que el deporte debe ser parte de las soluciones. Por eso, además de respaldar la iniciativa, ponemos a disposición nuestra estructura organizativa, dirigentes deportivos y los miles de jóvenes atletas que forman parte de las asociaciones, para integrarse como voluntarios y colaborar activamente en ese trabajo.

Puntualizó que La Altagracia merece ser correctamente dimensionada por el Estado, en proporción a su crecimiento poblacional, impacto económico y el enorme aporte que realiza al país. Desde el movimiento deportivo provincial levantamos nuestra voz junto al senador Barón Duluc y la sociedad altagraciana, convencidos de que este censo especial será una herramienta clave para ser más organizado, justo y con mayores oportunidades para todos.