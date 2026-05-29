Sexteto USA sigue invicto al vencer 3-0 a RD en U-17

Por Jose Caceres

TEGUCIGALPA, Honduras, 28 de mayo de 2026.– Estados Unidos concluyó la fase de grupos de la Copa Panamericana Femenina U17 con una actuación dominante, barriendo el Grupo A tras ganar sus dos partidos en sets corridos en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa.

El conjunto estadounidense cerró con una convincente victoria 3-0 (25-12, 25-19, 25-14) sobre República Dominicana, que había caído ante Puerto Rico el día anterior.

Con este resultado, Estados Unidos terminó invicto en el Grupo A y ahora espera la definición de los demás grupos para conocer si avanza directamente a semifinales. Puerto Rico (1-1) aseguró el segundo lugar y un pase a cuartos de final, mientras que República Dominicana finalizó en la tercera posición y jugará por los puestos 7 al 9.

En el primer set, Estados Unidos estableció rápidamente su dominio con una ofensiva poderosa que les dio ventaja de 13-3. Mesa Jameson, Jael Smith y Naomi Stevenson lideraron el ataque, dejando sin respuesta a las dominicanas.

El segundo parcial resultó más competitivo, con República Dominicana encontrando estabilidad gracias a los remates de Shanty Pérez. Aun así, las norteamericanas mantuvieron el control en todo momento, con Piper Coady sumándose a la ofensiva para conservar la ventaja.

El tercer set inició con las dominicanas al frente 7-2, impulsadas por Pérez y la capitana Leandry Almonte. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó rápidamente, igualando 9-9 con bloqueos efectivos de Madlen Gloessner y Coady. A partir de allí, las estadounidenses retomaron el ritmo y cerraron cómodamente el encuentro, con un potente remate final de la central McKenzie Andrews.

Estados Unidos superó ampliamente a República Dominicana en ataques (41-22), bloqueos (9-1) y servicios directos (10-1). El conjunto dominicano cometió menos errores (12 frente a 22 de USA).

Las máximas anotadoras del partido fueron las estadounidenses, la opuesta Mesa Jameson y la atacante de esquina Piper Coady, ambas con 14 puntos. Por República Dominicana, Shanty Pérez lideró con 11 unidades.

La atacante estadounidense Piper Coady destacó la cohesión defensiva de su equipo: “Creo que nuestro bloqueo estuvo muy bien, lo considero nuestra fortaleza. Hacemos un gran trabajo cerrando el bloqueo y comunicándonos sobre la dirección y la forma en que lo vamos a ejecutar. Me siento muy bien con nuestro equipo; hemos hecho un buen trabajo colectivo, apoyándonos mutuamente y tenemos una gran oportunidad de tomar el control en la siguiente fase del evento”.

Por su parte, la capitana dominicana Leandry Almonte subrayó la resiliencia de su equipo: “A pesar de la derrota, nuestro equipo nunca dejó de luchar sin importar el marcador. Tuvimos buena comunicación y seguimos batallando para ejecutar de la mejor manera”.