RD debuta ante Puerto Rico en Copa Panam U-17; Priscila ve opción de medalla

Por José Caceres

TEGUCIGALPA.- El sexteto de la República Dominicana debutará este miércoles ante Puerto Rico a las 7:00 de la noche (hora dominicana) en la segunda fecha de la segunda edición de la Copa Panamericana Sub-17 Femenina tomará protagonismo en Tegucigalpa a partir de este martes 26 de mayo y hasta el primero de junio en el Gimnasio Jorge Galeano, donde las criollas tienen hoy el día libre.

El torneo servirá como plataforma para jóvenes talentos emergentes del voleibol a nivel continental.

El torneo reunirá a destacados talentos emergentes del voleibol femenino y servirá como importante evento preparatorio para Estados Unidos (campeón de NORCECA), Venezuela (campeón Sudamericano), México, República Dominicana, Puerto Rico y Perú, clasificados para accionar en el Campeonato Mundial FIVB Sub-17 de este año en Chile.

Prisilla Rivera, Entrenadora de República Dominicana dijo: “Las niñas han madurado y crecido en comparación al campeonato NORCECA del año pasado en Costa Rica. Pienso que no tuvimos una preparación óptima, pero estamos listas para competir. Hay integrantes nuevas en el equipo: Crisbel Payano, una jugadora muy joven y se perfila que tendrá un futuro prometedor; Joanna Fanil, que no tuvo oportunidad de estar en Costa Rica; y Yolgeissy Ozuna, hija de un gran deportista dominicano. Venimos con mucha ilusión, como todos los equipos, a buscar una medalla y, lo más importante, prepararnos para el Mundial en Chile, el próximo agosto”.

Un total de nueve equipos competirán en el evento, divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. El Grupo A lo integran República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos; el Grupo B incluye al país anfitrión Honduras, Canadá y Perú; mientras que el Grupo C está compuesto por Costa Rica, México y Venezuela.

Puerto Rico llega como el campeón defensor, tras haber conquistado la medalla de oro en la edición inaugural celebrada en Guatemala en 2024. Perú obtuvo la medalla de plata, mientras que Venezuela se quedó con el bronce.

El formato de competencia establece que los dos mejores equipos ubicados en el primer lugar de la fase preliminar avanzarán directamente a las semifinales. El tercer mejor equipo que finalice en primer lugar disputará los cuartos de final, junto con los equipos que terminen en segundo lugar de cada grupo.

Con una combinación de talento emergente y rivalidad continental, la Copa Panamericana Sub-17 Femenina promete un gran nivel competitivo y se consolida como una importante plataforma para el desarrollo de las atletas en la región, en su camino hacia futuras competencias internacionales.

La entrenadora Priscila Rivera junto al grupo de las atletas del U-17 femenino que debutará este miércoles en la Copa Panam en Honduras.

Calendario Ronda Preliminar

Mayo 26

15:00 Puerto Rico vs. Estados Unidos

17:00 Venezuela vs. Costa Rica

19:00 Honduras vs. Canadá

Mayo 27

15:00 México vs. Costa Rica

17:00 Puerto Rico vs. República Dominicana

19:00 Perú vs. Canadá

Mayo 28

15:00 República Dominicana vs. Estados Unidos

17:00 Venezuela vs. México

19:00 Honduras vs. Perú