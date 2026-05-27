Titanes se meten en pelea por la clasificación al vencer a Soles en Súper Liga LNB 2026

Richard Bautista comanda ofensiva con 33 puntos y Shaun Williams 14

Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORIS, RD.- Los Titanes del Sur se metieron de lleno en la lucha por la clasificación al vencer este martes 94-79 a los Soles del Este, en la continuación de la serie regular de la Súper Liga LNB 2026.

Los sancristobalense mejoraron su récord a 7-8, y los Soles se despidieron con marca de 2-14, tras concluir el partido disputado en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

En el otro partido del día, los Marineros derrotaron 86-82 a los Metros de Santiago, en la Gram Arena del Cibao Oscar Gobaira.

Por los Titanes, su líder ofensivo lo fue Richard Bautista con 33 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, Shaun Williams 14, Romeao Fergunson 11, Xavier Reyes y Randy Bautista 10 cada uno.

Por los Soles, Levil Bradley anotó 21 puntos, Darwin Rosario 15, Manuel Guzmán 12 y Dailyn Thomas 11.

Despedida de Manuel Guzmán

Al concluir la primera mitad del partido, la franquicia Soles del Este rindió un homenaje de despedida a Manuel Guzmán, uno de los jugadores más grandes que ha accionado por 20 años en la Súper Liga LNB y en sus orígenes como Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba).

El presidente de los Soles, Pedro Chalas Ferreiras, le entregó dos placas a Guzmán para resaltar su extraordinaria carrera como jugador profesional de baloncesto y sus más de 10 años vistiendo la chaqueta de los Soles.

Chalas Ferreiras estuvo acompañado de los directivos de los Soles, Danilo Mesa y Miguel Ángel Marte, y de Antonio Mir, presidente de la Súper Liga LNB.

Asi como, la familia de Manuel Guzmán, su esposa Estefanny Minaya y sus hijos Elysmar, Ellyam Manuel, Ellysbel y Enmanuel Guzmán, entre otros familiares.

Guzmán agradeció a Dios, su familia y al baloncesto por tantos logros cosechados en su larga trayectoria profesional en la República Dominicana, incluyendo la selección nacional, y en los diferentes países y ligas de baloncesto que jugó en todo el mundo.

“El baloncesto me lo ha dado todo”, exclamó el veterano jugador.

Titanes ganan primera mitad

Los Titanes ganaron una cerrada primera mitad 42-40, luego de sobreponerse a la caída en el primer tiempo que perdieron 22-19 y en el segundo fueron los amos y señores, 23-18.

El refuerzo Romeao Fergunson lideró la ofensiva con nueve puntos, Richard Bautista también logró anotar nueve tantos con cuatro rebotes y cuatro asistencias, y Randy Bautista consiguió ocho.

Por los Soles, Darwin Rosario y Levil Bradley Jr. marcaron 10 puntos cada uno y Bradley Ezewiro ocho más cuatro rebotes.

Con la jornada de este martes como locales, los Soles concluyen su participación en la temporada 2026 de la Súper Liga LNB.

Próximos partidos

Para este miércoles hay dos partidos en la Súper Liga LNB 2026. A las 8:00 de la noche se miden los Héroes de Moca ante los Leones de Santo Domingo, en el polideportivo Moca ‘85, en la provincia Espaillat.

Y a las 8:30, los Reales de La Vega chocan contra los Gigantes de San Francisco de Macorís, en el polideportivo Fernando Teruel, de la Culta, Olímpica y Carnavalezca ciudad de La Vega.