Cámara de Cuentas rendirá este viernes informe sobre auditoría solicitada por el ex alcalde Alfredo Martínez en enero pasado

Por Robert Vargas

El ex alcalde Alfredo Martínez y siete de sus colaboradores han sido invitados por el actual alcalde Manuel Jiménez para que asisten este viernes al Palacio Municipal, donde tratarán asuntos relativos a la auditoría hecha por la Cámara de Cuentas a la gestión en los años 2018 y 2019, que fue solicitada en enero pasado por El Cañero

Los invitados son Alfredo Martínez; Hector Berigüete, ex Director Financiero del ASDE; Julio César Terrero, ex Consultor Jurídico; Ana Estela Sánchez, ex Directora Administrativa; Freddy Santana, ex Secretario General; Branly Quezada, ex Tesorero; Nelsido Luna, ex Asistente General y Maribel Martínez, ex Contadora del ASDE.

La reunión será a las tres de la tarde de este viernes, consta en la comunicación que le fue remitida por Jiménez, copia de la cual ha sido entregada a Ciudad Oriental por uno de los invitados al encuentro.

-“Luego de un cordial saludo, tengo a bien invitar a los señores detallados, más abajo a una reunión, el próximo viernes 18 de diciembre del 2020, a las 3:00 PM, en el Salón de Eventos del cuarto piso del Palacio Municipal. La misma ha sido solicitada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para tratar asuntos concernientes a las auditorías del Ayuntamiento de Santo Domingo Este en los años 2018 y 2019”, dice la invitación tramitada por el alcalde.

Sobre esa invitación, el ex síndico Alfredo Martínez, consultado por Ciudad Oriental, dijo que ese es “un procedimiento normal. No tengo nada que ocultar y la ley ordena que se hagan esas auditorías”.

De su lado, el ex asistente general de Martínez, Nélsido Luna. le comentó a Ciudad Oriental que el ex alcalde solicitó en enero del año 2020 que le fueran auditados los años 2018 y 2019 de su gestión, puesto que habían sido hechas las auditorías de los años anteriores.

A su vez, El Cañero explicó que los involucrados en las auditorías son llamados para recibir el informe de estas, según lo manda la Ley.

-“Eso ocurrió con la compañera Jeannette Medina, que también fue llamada para ser enterada de los resultados de la auditoría hecha a su gestión. Eso es un proceso normal”, explicó Martínez.