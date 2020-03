Cambio de señas: para Manuel Jiménez El Cañero ya no es “el falso alcalde”, sino el “Honorable Alcalde” de SDE

Por Robert Vargas

Durante casi cuatro años el alcalde electo Manuel Jiménez desconoció la condición de Alcalde del peledeísta Alfredo Martínez, a quien tachó en múltiples ocasiones de ser un “frauduloso” y un “falso alcalde” impuesto el ASDE por un presunto fraude electoral, a tal punto que sus seguidores lo llamaban de forma persistente como “Alfraude”.

Sin embargo, como por arte de magia, ya esos conceptos despectivos con los que se dirigían a Martínez han sido borrado “de golpe y porrazo” por el nuevo líder perremeísta, Manuel Jiménez, quien ahora reconoce a El Cañero su condición de Alcalde.

No solo lo reconoce como tal, sino que lo califica de ser una persona “Honorable”, a la que no duda en dispensarle un “saludo cordial y respetuoso de mi parte”.

El cambio repentino de postura frente al anterior “falso alcalde” ha sido puesto de manifiesto por Jiménez, en una comunicación que este le envió al primero para proponerle una serie de acciones con las que afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia de nuevo coronavirus.

“A: Sr. Alfredo Martínez

Honorable Alcalde:

¡Quiero que reciba un saludo cordial y respetuoso de mi parte!”, le dice Manuel Jimènez a su otrora rival, a quien tachaba de ser un tramposo que le robó las elecciones del año 2016.

Observemos que la expresiòn : “¡Quiero que reciba un saludo cordial y respetuoso de mi parte!” inicia y concluye con signos de admiración “¡…!” , lo que, en este caso, revela el concepto de cariño y respeto a quien va dirigido el “cordial saludo”.

En su determinación por demostrar que Martínez fue impuesto como alcalde mediante un supuesto “fraude” electoral en el año 2016, Jiménez hasta llegó a escribir, componer e interpretar una canción con la que llamaba a los suyos “pa` la calle” y era reiterativo en su propuesta de “impugnar a ese juez”, que no respetó “la voz del pueblo que es la voz de Dios”.

Hasta el momento de la publicación de esta información, Jiménez no ha explicado los motivos por los cuales ya Martínez es un funcionario “Honorable” por lo que, de ser así, no lo consideraría más un “ladrón de elecciones” y, si lo sigue considerando tal, entonces no sería un”honorable”.

Vamos a ver ahora como los seguidores del alcalde electo justifican ese cambio repentino de punto de vista de Jiménez en relación a quien antes consideraba un “frauduoloso”.

Sobre todo, porque no se conoce que Jiménez retirara de los tribunales su expediente en el que acusa al PLD y a Martínez de haberle “robado” las elecciones.